Guia do Parazão 2023: saiba como vem o Tapajós para a disputa do Campeonato Paraense; veja

O segundo representante de Santarém no Campeonato Paraense deste ano é o Tapajós. O Boto santareno vem para a sua sétima participação, sendo a melhor delas até aqui em oitavo lugar, nos anos de 2015, 2019 e 2022. A estreia no certame deste ano acontece no próximo dia 24, contra o Cametá, no estádio da Curuzu, em Belém, que será palco dos jogos da equipe, haja vista a impossibilidade de jogar no Colosso do Tapajós, que passa por reformas.

Este ano, o Tapajós entrou na onda das contratações estrangeiras e também montou o seu pacote. Contratou um volante natural da Nigéria e um atacante de Gana. Elvis Ogbe e Dennis Amoako têm 22 anos, moram no Brasil há três anos e estavam disputando a terceira divisão do Campeonato Paranaense pelo Rolândia. E o ganês Amoako ficou empatado com outros três jogadores na artilharia da competição ao marcar 7 gols em 12 jogos - média de 0,6 por partida.

Tapajós

Presidente: Sandeclei Monte

Sandeclei Monte Mascote: Boto

Boto Técnico: Arthur Bernades

Para dar conta da empreitada, a diretoria do clube contratou um novo gerente executivo de futebol e o técnico Arthur Bernardes, de 69 anos. Nome bastante conhecido no futebol, ele tem passagens por clubes brasileiros e no exterior, como Portugal, Arábia Saudita, Tailândia e Coréia do Sul. No Brasil Arthur acumula experiências pelo Flamengo, Fluminense, Botafogo, Atlético Mineiro, Athletico-PR e Fortaleza.

Às vésperas da estreia no Parazão 2023, o Tapajós anunciou uma parceria importante para fortalecer o elenco, que entra em campo no próximo dia 21 de janeiro, contra a equipe do Cametá. Todo trabalho de pré-temporada, incluindo parte médica, exames clínicos, fisioterapia, parte muscular e transporte será oferecido pela Esmac, a nova parceira e patrocinadora do Boto.

"Eu creio que vamos fazer um grande trabalho, apresentar um projeto realmente diferenciado. Com muita persistência e fé em Deus, vamos superar todas as dificuldades. Queremos marcar a história do clube", disse o capitão do elenco.

Folha Salarial estimada: Não divulgado

Não divulgado Mando de campo: Curuzu

Curuzu Capacidade: 16 mil

As partidas do Boto no Parazão deste ano serão mandadas no estádio da Curuzu, em Belém. O acordo costurado com a diretoria bicolor visa utilizar a estrutura apenas durante esta temporada. De acordo com o presidente da agremiação, Sandicley Monte, o Boto está construindo um estádio novo, em Santarém, com previsão de entrega para o próximo ano.

De acordo com o dirigente, o novo estádio está sendo construído no meio da floresta. O local conta com uma estrutura simples, mas com todos os requisitos necessários para receber uma partida de futebol profissional (bancos de reservas, vestiários e drenagem no gramado). O próximo objetivo, segundo o presidente, é construir arquibancadas no local.