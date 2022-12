Relembre polêmicas de Eduardo Ramos; lista tem nudes de sexo oral, traição, ameaça de morte e golpe

O meio-campista Eduardo Ramos acumula polêmicas dentro e fora do futebol. O currículo de problemas extracampo é quase tão extenso quanto os títulos, bons resultados e gols marcados dentro das quatro linhas. O caso mais recente foi com a modelo venezuelana Wualeska Hernandez, que acusa o jogador ex-Remo, Paysandu e Corinthians de ter dado um golpe na venda de passagens aéreas. Relembre este e outros casos a seguir.

Travessia conturbada

Após atuar com a camisa do Paysandu no ano de 2013 e marcar nove gols em 57 partidas, Eduardo Ramos foi apresentado como a grande referência do Remo em 2014, dono da "camisa 33". Muitos ainda se lembram da apresentação, com direito a pouso de helicóptero no gramado do Mangueirão. Se hoje muitos azulinos guardam um carinho especial pelo meia, naquele período, a contratação de Eduardo foi vista com desconfiança por parte da torcida.

Parte da torcida vaiou o jogador no Mangueirão no momento da apresentação (Tarso Sarraf / Arquivo O Liberal)

Posteriormente, Eduardo admitiu que até mesmo os dirigentes bicolores não esperavam a "travessia".

"Apesar de estarmos na zona de rebaixamento da Série B, eu estava fazendo um bom campeonato [pelo Paysandu] e tinha um mercado bem amplo ainda em 2013. Quando eu levei a proposta [do Remo] para o pessoal [dirigentes do Paysandu] eles riram, falando que eles [Remo] não teriam condições", relembrou o meia durante live em julho de 2022.

Divergência com técnico

Às vésperas do jogo de volta da semifinal do Parazão contra o Independente, um desentendimento entre Eduardo Ramos e Josué Teixeira, então técnico do time, veio à tona. O meia, que estava com uma lesão na coxa direita, usou as redes sociais para dizer que havia sido vetado pela comissão técnica e que, se dependesse dele, "jogaria com uma perna só".

Eduardo e Josué Teixeira trabalharam juntos no Remo em 2017 (Akira Onuma / Arquivo O Liberal)

O Remo convocou uma entrevista coletiva e Josué Teixeira desmentiu o jogador. Segundo o comandante, Eduardo Ramos não tinha condições de jogo e a demora em sua recuperação era consequência da falta de compromisso do meia com o tratamento.

Fim do romance, até então...

Após ser barrado no Remo e anunciar que não atuaria mais pelo clube, poucos dias após a polêmica com Josué Teixeira, Eduardo Ramos acionou a Justiça Trabalhista para cobrar mais de R$ 3 milhões por danos morais, atrasos salariais, dívidas com luvas e o repasse de encargos trabalhistas. Anos depois o jogador revelou que abriu mão de boa parte dos débitos para retornar ao clube em 2019.

Jogando em um, mas pensando em outro

Em fevereiro de 2019, a torcida do Cuiabá-MT, time de Eduardo Ramos no período, ficou na bronca com o jogador. O atleta fez uma postagem no Instagram parabenizando o Remo pelo aniversário, o que irritou os torcedores do Dourado, pois Eduardo não fez nenhuma postagem parabenizando o Cuiabá-MT, quando o clube completou ano dois meses antes.

Treta em Pernambuco

Não foi apenas no Pará que Eduardo Ramos trocou um rival pelo outro. Em 2010, o meia atuou pelo Sport-PE e, em 2011, assinou pelo Náutico-PE, rival do Leão Pernambucano.

Se a troca já era motivo para criar tensão, as coisas pioraram quando o meia tentou colocar fogo em um boné do Sport durante a comemoração pelo acesso do Náutico à Série A do Brasileirão.

Nudes vazados de sexo oral

Era setembro de 2021 e o meia estava disputando a Série C do Brasileiro pelo Ituano quando teve um "nude" seu vazado. A imagem, postada na própria conta do Instagram do jogador, mostrava o meia recebendo sexo oral. A foto foi apagada pouco depois e Eduardo Ramos alegou que seu perfil havia sido hackeado.

“Hackearam meu Instagram. Povo maldoso, não consigo entrar em nada. Estou angustiado com essa situação horrível. Pegaram meu insta, fez isso aí e desativaram meu insta. Fez de propósito, mas acho que sei quem foi”, disse Eduardo Ramos em entrevista a OLiberal.com na ocasião.

Traição e ameaça de morte por vereador

Já em 2022, quando estava sem clube, o meio-campista se envolveu com a esposa de um vereador de Ananindeua, cidade em que é empresário e sócio de uma casa de shows. A descoberta rendeu até ameaça de morte: o jogador registrou Boletim de Ocorrência relatando que sofreu ameaças do vereador Diego Alves, após o político ter invadido o quarto de um motel e, segundo o B.O., ter flagrado a suposta traição da esposa com Eduardo. Em seguida, o vereador teria agredido a mulher.

A investigação foi encerrada pela Polícia dois meses depois, por ausência de indícios de crime.

Dívida com Paulo Rangel

Uma postagem misteriosa rendeu rebuliço nas redes sociais em outubro passado. Ao postar uma foto no Instagram, Eduardo Ramos viu outro jogador, o atacante paraense Paulo Rangel, fazer uma cobrança na caixa de comentários. "Boa noite, irmão. Não estou conseguindo falar com você pelo Whastapp, preciso receber o dinheiro que está falando você me passar. Responde lá com urgência, por favor", escreveu.

O caso não foi esclarecido publicamente pelos dois jogadores, apesar da cobrança ter sido aberta a quem visualizasse a foto do ex-camisa 10 do Leão.