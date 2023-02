Remo e Independente estreiam no Parazão 2023: veja prováveis escalações, desfalques e arbitragem

A espera acabou. Após o atraso para o começo do Parazão 2023 por decisão da Justiça Desportiva, Remo e Independente estreiam no campeonato neste domingo (5). A partida será disputada no Baenão, a partir das 17h, entre o atual campeão, o Leão, e o Galo Elétrico, que levantou o troféu uma única vez, em 2011, e ostenta o título de primeiro campeão do interior. O jogo será acompanhado lance a lance em oliberal.com, com narração e transmissão no Youtube e Facebook pela equipe da Rádio Liberal.

Leão chega pressionado

Os azulinos encerram, hoje, um "jejum" de 141 dias sem jogar. A eliminação na primeira fase da Série C do ano passado aliada à desistência de disputar a Copa Verde 2022 fizeram com que o Remo ficasse quase cinco meses longe da torcida. A ansiedade foi tão grande que o Baenão recebeu bons públicos nos amistosos contra Tesla e Caeté. "Estamos treinando há quase dois meses devido ao atraso do campeonato. Se o campeonato não tivesse atrasado, já seria uma pré-temporada muito longa, grande, tudo aquilo que os treinadores gostam. Estou muito ansioso para poder jogar, jogar no Baenão cheio. Espero que o torcedor venha nos apoiar e a ansiedade está a mil", contou o atacante Muriqui.

O técnico Marcelo Cabo, porém, precisa tirar, logo na estreia, a má impressão deixada pelo time na sequência de empates na pré-temporada – diante de Caeté, Bragantino e Cametá. Leonan é dúvida para o confronto de hoje, mas Uchôa e Paulinho Curuá voltaram a treinar com o time e podem pintar como opção. O esquema tático ainda é uma incógnita.

"No último jogo teve essa mudança de sistema, de formação. A gente ainda está em dúvida de como vai jogar na estreia, mas, independente da formação que a gente for levar para o jogo, a gente tem que estar preparado para botar a bola para dentro. Temos que ver muito o que o jogo vai apresentar", avalia Muriqui. "A gente sabe que vai ser um jogo difícil. Temos que tirar como exemplo os três jogos amistosos que fizemos. Adversário fechadinho, jogando por uma bola. Espero que a gente entre em campo complemente focado porque não tem mais margem para erros e desculpas", completou o veterano.

Galo perde titular no gol

O Independente Tucuruí, que tem dois ex-azulinos na dupla de zaga - Mimica e Martony - busca dias melhores e uma temporada completa em 2024. A meta do Galo Elétrico é ficar pelo menos entre os quatro primeiros colocados do torneio para, assim, garantir vaga em competições nacionais no ano que vem. A equipe do sudeste do estado disputou a Série D do Brasileiro pela última vez em 2020. O comando técnico é de Léo Goiano, que esteve à frente do Independente em várias oportunidades, a primeira delas em 2017, quando levou a equipe ao terceiro lugar do Parazão.

O treinador, no entanto, tem um desfalque importante: o veterano Deola, goleiro ex-Palmeiras, que sofreu uma entorse no tornozelo. Ainda assim, Goiano entra no torneio com grande otimismo. "A nossa expectativa é de fazer uma grande competição e grandes jogos. Nós montamos um grande elenco, estamos tendo todo o respaldo da diretoria, do departamento de futebol. O presidente trabalhou de maneira incansável para nos proporcionar boas condições de jogo, então a nossa esperança para esse campeonato é a melhor possível", comenta Léo.

Retrospecto

Desde que o Independente saiu de Belém transferiu sua sede à Tucuruí, Leão e Galo Elétrico se enfrentaram 32 vezes. Foram 17 vitórias do Remo, 7 empates e 8 triunfos do time do sudeste paraense. O último encontro aconteceu há quase dois anos, em abril de 2021. Na ocasião, os times empataram em 2 a 2 pela 5ª rodada do estadual. Dioguinho e Gedoz marcaram os gols azulinos, Danrlei e Yuri Silva descontaram para o Independente. O Remo era comandado por Paulo Bonamigo, enquanto Simonar Naves estava no clube tucuruiense. Relembre o jogo:

FICHA TÉCNICA

Remo x Independente Tucuruí

Campeonato Paraense 2023 - 1ª rodada

Horário: 17h

Local: Estádio Baenão

Árbitro: Marcos José Soares de Almeida

Assistente 1: Acácio Menezes Leão

Assistente 2: Felipe Souza da Silva

Provável escalação do Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Diego Guerra, Ícaro e Leonan (Raí); Pingo, Richard Franco, Pablo Roberto e Soares; Muriqui e Diego Tavares. Técnico: Marcelo Cabo.

Provável escalação do Independente: Gauther; Lê Santos, Mimica, Martony e Zé Aquiraz; Eberson, Otávio, Charles e Railson; Magno e Jeferson Monte Alegre (Jhulliam). Técnico: Léo Goiano.

