Volante do Remo sobre o início do Parazão e jogo contra o Independente: 'A ansiedade é grande'

Com aparentemente tudo pronto para a bola rolar, o Clube do Remo finaliza os treinamentos para o primeiro compromisso pelo Campeonato Paraense. Neste domingo, os azulinos entram em campo para enfrentar o Independente, no estádio Evandro Almeida, a partir das 17 horas. O reencontro com a torcida tem sido bastante aguardado pelos atletas.

Originalmente, a partida de estreia no Parazão deste ano estava marcada para acontecer no dia 21, mas um impedimento judicial acabou protelando o início da competição, forçando os clubes a manterem os amistosos. Só neste período, o Leão Azul empatou com o Bragantino, Caeté e Cametá. Mesmo assim, a expectativa para a estreia é a mais otimista.

"A gente está num nível bom, com certeza. Esses três amistosos foram bons para o entrosamento da nossa equipe, sentir como é o campeonato para quem não jogou, como é o meu caso. Estamos num nível bom e vamos fazer uma boa estreia, se Deus quiser com uma boa vitória", comenta Pablo Roberto, meio-campista que vem atuando também como volante, no esquema do técnico Marcelo Cabo.

"Eu me sinto bem jogando bem nas duas funções, tanto como meia, quanto volante. Se ele precisar nas duas funções eu posso ajudar. Nos dois primeiros jogos eu atuei como volante e isso vai depender dele", comenta, sem esconder o desejo de estar em campo diante do torcedor azulino.

"Estamos bem ansiosos. Já era pra ter começado há duas semanas. Viemos de uma temporada longa, então não vemos a hora de começar os jogos para mostrar o nosso trabalho e dar o nosso melhor. A ansiedade é grande, mas na hora que começar a partida o foco é apenas nas vitórias ", assegura.

Sobre o primeiro adversário no Parazão, o azulino entende que será um desafio indigesto, mas assegura que o time está bem preparado. "O Independente é um time forte, estamos estudando bastante. Com certeza vamos nos empenhar durante a semana para não ter nenhuma surpresa na hora da partida. Vamos jogar contra eles respeitando, mas impondo o nosso ritmo de jogo", encerra.