Parazão: Remo recomeça a venda de ingressos contra o Independente; estreia teve data alterada

Vai rolar a bola! O Remo é o atual campeão paraense e nessa edição, tenta manter a hegemonia no Estado. Após a suspensão do Parazão e o julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a competição irá iniciar e o Leão encara o Independente de Tucuruí, no domingo (5), às 17h, no Baenão. A diretoria do Remo informou que as vendas de ingressos para o jogo irão iniciar quinta-feira (2).

VEJA MAIS

O perfil do clube azulino nas redes sociais atualizou os torcedores sobre a comercialização dos bilhetes. Os ingressos estarão disponíveis em oito lojas oficiais do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana, nos valores de R$ 30 o setor de arquibancada e R$ 60 o setor das cadeiras. Os bilhetes também podem ser adquiridos pelo site.

Confira os locais em que estão comercializando os ingressos