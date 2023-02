Independente perde goleiro titular para a estreia no Parazão contra o Remo; veja

O técnico Léo Goiano tem uma baixa na formação do Independente para a estreia no Campeonato Paraense. Contra o Clube do Remo, no próximo domingo, a partir das 17 horas, o Galo Elétrico não terá o goleiro titular. Isto porque Deola sofreu uma entorse no tornozelo e foi vetado pelo Departamento Médico do clube.

A informação foi confirmada pelo próprio treinador, que vem trabalhando seguidamente com o elenco. Segundo ele, a delegação vem treinando durante a semana, até o dia da viagem, programada para esta sexta-feira. Ao desembarcar na capital paraense, o Independente deve realizar um último trabalho antes da estreia, tempo suficiente para o comandante definir quem assume o posto de Deola.

A expectativa é de que Gauther assuma a titularidade. Além dele, o Galo Elétrico conta também com Geílson e Carlos Eduardo, promovido da base. O restante da onzena ainda é um mistério. Léo Goiano quer surpreender o Leão Azul em casa, diante da torcida. Para isso, conta com um time recheado de jogadores novos e veteranos.

"A nossa expectativa é de fazer uma grande competição e grandes jogos. Nós montamos um grande elenco, estamos tendo todo o respaldo da diretoria, do departamento de futebol. O presidente trabalhou de maneira incansável para nos proporcionar boas condições de jogo, então a nossa esperança para esse campeonato é a melhor possível", comenta Léo.