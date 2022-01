Grupo Liberal apresenta novo modelo de transmissão de jogos

O Campeonato Paraense ainda não começou, mas os investimentos para levar ao torcedor a melhor cobertura não param. O Grupo Liberal apresentou o novo projeto de transmissão multiplataforma, que vai congregar nada menos que todas as plataformas do grupo, numa jornada esportiva de alcance global, para o conforto do torcedor paraense, nos jogos de Clube do Remo e Paysandu.

À frente da empreitada, o jornalista e narrador Abner Luiz, explica o processo de reformulação do projeto. “A nova equipe de transmissão do Grupo Liberal vai ser totalmente reformulada, após um intervalo de dois anos. Será uma equipe jovem, de linguagem atual, que vai fazer futebol nas rádios Liberal AM e FM, em todos os jogos de Remo e Paysandu na temporada”, explica.

“Além das rádios, que alcançam 90 municípios do estado, a informação será levada também pelas redes sociais, impresso e portal. Nas redes sociais teremos imagens das equipes, como tem sido rotina deste tipo de evento esportivo, desde o início da pandemia”, conta.

Com isso, o público terá acesso às notícias em tempo real e no dia seguinte aos jogos da dupla Re x Pa, através de reportagens especiais nos jornais Amazônia e Liberal, bem como acesso aos vídeos nas plataformas digitais. Antes e depois dos jogos, haverá imagens exclusivas do gramado com direito às análises dos melhores momentos.

Aos sábado, de meio-dia às 14 horas, nas rádios Liberal AM e FM, vai ao ar o programa Liberal Esporte Show, trazendo um resumo completo da rodada e a participação dos ouvintes, além da interatividade pelas redes sociais. A renovação do projeto parte não somente da concepção criada pensando no torcedor, mas também na equipe que irá comandar as jornadas

Um dos destaques da nova fase esportiva é o narrador Luiz Antônio, de apenas 19 anos, que fará sua estreia no rádio. “É um desafio muito grande, sobretudo para mim, que não tenho muita idade. Geralmente a gente costuma ouvir na rádio profissionais mais experientes, mas viemos para trazer uma ideia nova, gente com pouca idade e experiência, trazendo um público diferente daquele de costume. Por isso trazemos para o portal, as rádios. E eu fiquei com a missão de trazer a emoção para os ouvintes”, comenta.

Na linha de frente dos jogos, as transmissões serão comandadas pelos narradores Abner Luiz e Luiz Moura, com comentários de André Junior e Mathaus Pauxis, e reportagens no gramado a cargo de Michel Anderson e Luiz Antônio. Michel frisa que a proposta do projeto é diferenciada e agrega muito ao que costumeiramente o Grupo Liberal já apresenta ao seu público cativo.

“Quando o Abner me chamou, eu topei de imediato, porque a rádio é muito importante para o futebol paraense e o público em geral. Ter mais uma rádio forte, com objetivos fortes, é muito importante. Por ser um projeto ousado, diferente, que trabalha novas linguagens e novas equipes, eu topei na hora e estou muito feliz em fazer parte desse momento”.

