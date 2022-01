Remo é absolvido de denúncia de cânticos homofóbicos

O Remo foi absolvido em processo que denuncia gritos homofóbicos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na última segunda-feira (24). O caso ocorreu na partida de volta da semifinal da Copa Verde, no estádio do Baenão. A decisão ainda cabe recurso.

A Procuradoria foi notificada dos fatos por meio de uma Notícia de Infração apresentada pelo Coletivo de Torcidas LGBTQ. O procurador responsável pelo caso afirmou que a constatação dos casos foram feitas através de vídeos que mostram a torcida do Remo cantando repetidas vezes as ofensas, além de matérias jornalísticas noticiando os fatos.

O Leão foi enquadrado no artigo 243-G do CBJD, que fala em “praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência”.

Segundo o relator Ramon Rocha, este é um caso que gera preocupação e responsabilidade entre os julgadores, pois condutas e atitudes discriminatórias jamais possam ser toleradas.

“É necessário que haja atitude contundente, atendendo inclusive às orientações do próprio STJD. Entendo que toda e qualquer situação que envolva prática discriminatória merece sim reprimenda, mas é necessário nos atentarmos que a defesa nos trouxe que é preciso ter cautela, pois todo e qualquer julgamento tem que ser embasado no mínimo de lastro probatório. Não consta qualquer relato na súmula, apenas matérias jornalísticas posteriores ao oferecimento da denúncia. A imagem é até confusa, não dá para entender, mas não vejo ninguém cantando. Me parece um vídeo produzido, mas não vou entrar no terreno da má-fé de que a prova foi produzida para denunciar. Mas a prova não me convence. Diante de tudo isso, da fragilidade das provas, eu absolvo o denunciado".

A absolvição ocorre as vésperas da estreia do Leão no Parazão 2022. O Remo entra em campo nesta quinta-feira (27), a partir das 21h30, contra o Amazônia Independente. A partida ocorre no Baenão.