Ex-namorada fala sobre Dioguinho, do Paysandu: ‘tentei ajudar a ter caráter e responsabilidade’

O meia-atacante paraense Dioguinho, que atualmente defende as cores do Paysandu, envolveu-se em mais uma polêmica. O jogador não está mais em um relacionamento com a atleta de futebol feminino Karol Smith desde antes do início do quadrangular final da Série C. A ex-namorada de Dioguinho usou sua conta no Instagram para falar sobre o término e afirmou que um dos motivos foi a falta de responsabilidade e de caráter do jogador bicolor, tanto na vida pessoal, quanto na profissional.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Karol Smith foi acusada de ter traído o jogador do Paysandu, por uma página do Remo nas redes sociais, que é administrada por torcedores. A atleta resolveu se posicionar e afirmou que possui caráter e respeito.

“Estava apenas observando tudo isso e não iria me pronunciar em relação a nada, pois não tenho nada a ver com tudo isso que ele está fazendo, mas infelizmente estão falando sobre minha pessoa, algo que nunca aconteceu. Quando terminamos, ainda não estava na fase do quadrangular e não foi por traição, pois caráter e respeito vêm desde a criação e isso eu tenho de sobra”, disse.

VEJA MAIS

A atleta, que se recupera de uma cirurgia no joelho, falou que tentou ajudar o Dioguinho durante o relacionamento a ter caráter e responsabilidade, mas, segundo Karol Smith, não foi compreendido pelo jogador bicolor, que fez as escolhas dele.

“Quem conhece a história toda sabe o quanto eu tentei ajudar ele [Dioguinho] a ter responsabilidade e caráter, tanto na vida pessoal como na vida profissional, porque, para quem não sabe, eu sim sou atleta profissional e com uma enorme vontade de vencer na vida. Quem é atleta sabe que não é fácil, principalmente sendo do futebol feminino. Terminamos e uns dos motivos foi exatamente por falta de responsabilidade. Eu preferi não interferir nas escolhas dele e o deixei ir. Lutei demais antes de tudo isso, mas se ele acha que essa vida é a melhor para ele, que siga. E como sempre falei a ele, vou sempre estar na torcida, desejo toda felicidade e sucesso”, escreveu.

Confira o que o que Karol Smith publicou

karol Smith Reprodução / @karooll_smith Reprodução / @karooll_smith Reprodução / @karooll_smith Reprodução / @karooll_smith

A atleta segue em recuperação de uma lesão no joelho, realizando fisioterapia, e afirmou que a situação em que ela foi envolvida e o que as pessoas falam sobre ela machucam, mas que seguirá o caminho buscando retornar aos gramados.

“Agora por favor, gente, não falem de mim, situações que, por mais que vocês estejam levando na brincadeira, infelizmente me machuca. Só eu sei o quanto eu tentei ajudar e fui uma pessoa maravilhosa nesse relacionamento. E como eu disse a ele, um dia ficarei bem. Estou focando na minha cirurgia de LCA (Ligamento Cruzado Anterior do joelho), que é o mais importante neste momento. Obrigada pela compreensão de todos”, publicou.

Dioguinho

A equipe de O Liberal entrou em contato com a assessoria do jogador para um posicionamento e aguarda um retorno.

Paysandu

Durante essa semana, o coordenador de futebol do Paysandu, Ricardo Lecheva, falou sobre o comportamento de Dioguinho no clube. Ele informou que o atleta não deu problema no clube alviceleste e afirmou que confia no atleta.

“O Dioguinho veio de um ano muito bom, que foi comprometido por problemas extracampo. Graças a Deus ele não nos deu problema aqui. Eu sempre afirmei que teria [problemas], porque conhecia o atleta”, disse, Lecheva.

VEJA MAIS

Carreira

Dioguinho, de 26 anos, iniciou a carreira em 2017 no Izabelense, passou pelo Ypiranga-AP, Paragominas e trabalhou com Lecheva no Amazonas-AM. Jogou no Castanhal e em 2020 foi para o Remo, onde conquistou o acesso à Série B. Ficou no clube até o início da Segundona, mas atos de indisciplina e fugas para festas durante a pandemia causaram um clima tenso no Baenão. O jogador foi afastado, multado, recusou-se a treinar com a base e em seguida foi emprestado para o Ferroviário-CE.

No Papão

No final de 2021 o Paysandu oficializou a contratação do jogador, que esteve em campo 20 vezes, 19 pelo profissional, uma pela equipe Sub-23 e marcou quatro gols. Pelo time principal nesta temporada Dioguinho iniciou jogando em apenas três partidas e a permanência para a temporada 2023 é incerta.