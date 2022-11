Estudos matemáticos apontam Brasil como favorito para vencer a Copa do Mundo de 2022

Modelos matemáticos que fazem projeções da Copa do Mundo de 2022 já tem um favorito para conquistar o torneio: o Brasil. Em pelo menos três estudos realizados, a Seleção é a mais cotada para levantar o caneco no Catar. Entre as demais equipes cotadas estão Argentina, França e Espanha.

De acordo com a Previsão Esportiva, produto de uma parceria entre matemáticos e estatísticos da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e do Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação (ICMC) da USP, o Brasil tem 15,3% de chances de ganhar o Mundial. Logo em seguida estão a Argentina (12%), Bélgica (9,2%) e França (8,5%).

Já segundo o Datalab, produto da Serasa Experian, as chances da Seleção conquistar o hexa são ainda maiores: 20,9%. Em segundo lugar, a Argentina aparece novamente (14,3%), seguido de França (11,4%) e Espanha (9%).

O FiveThirtyEight, agregador de análises de blogs esportivos dos Estados Unidos, aponta também o Brasil como favorito. São, segundo o levantamento, 25% da Canarinha conquistar o título no Catar. Em seguida aparecem Espanha (15%), França (11%) e Inglaterra (9%).

As previsões feitas durante a Copa do Mundo podem até serem corretas. Um exemplo disso ocorreu em 2010, quando a maioria das projeções apontou que a Espanha ganharia o troféu na África do Sul. No entanto, os números podem mudar de acordo com a campanha das seleções no Mundial. Por isso, é importante que esses dados sejam acompanhados fase a fase do torneio.