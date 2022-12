Eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2022 marca fim da 'Era Tite'; veja números

A eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2022 colocou um ponto final na passagem do técnico Tite pela Seleção. Antes do Mundial, o treinador já havia dito que deixaria o cargo independentemente do resultado obtido no Catar. Apesar de duas Copas do Mundo mal sucedidas, Tite acumula à frente da Amarelinha números históricos e um título.

Com 81 jogos disputados desde quando aceitou comandar a seleção, Tite perdeu apenas três vezes em partidas oficiais. A primeira foi diante da Bélgica, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2018, o que gerou a maior parte das críticas que recebeu no cargo, apesar da conquista da Copa América um ano depois.

O outro revés foi na final da Copa América de 2021, quando o Brasil perdeu por 1 a 0 para a Argentina, no Maracanã. Já a terceira foi contra Camarões, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022.

Os dois fracassos em Copas contrastam com o status que Tite possuiu em junho de 2016, dada em que assumiu a Seleção. À época, o treinador era quase uma unanimidade. Impôs um modelo de trabalho próprio, passou a bater ponto diariamente na sede da CBF e inflou o estafe da seleção.

O desempenho no primeiro ciclo foi irretocável e, por conta disso, o treinador foi mantido no cargo mesmo com a eliminação para a Bélgica na Copa da Rússia.

Ao contrário do primeiro, o ciclo para o Mundial do Catar foi marcado pela pandemia, calendário espremido e ausência de confrontos com europeus. Apesar disso, os números seguiram a favor de Tite, que encerrou as Eliminatórias Sul-Americanas em primeiro lugar, invicto e com recorde de pontos na história - 45 conquistados em 17 jogos, com 14 vitórias e três empates.

Números de Tite na Seleção

Jogos: 81

Vitórias: 60

Empates: 15

Derrotas: 5

Aproveitamento: 80%

Tiítulo: Copa América de 2019