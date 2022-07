Com o apoio da torcida, goleiro da Portuguesa celebra cura de câncer do filho

O goleiro da Portuguesa Thomazella agora é só alegria. Além de conquistar o título da Série A2 do Paulista em abril, o jogador comemorou a maior vitória da sua carreira: a cura do seu filho Gustavo, de apenas quatro anos, que lutava contra um câncer. No processo, o atleta e a família tiveram o apoio da torcida do time.

O pequeno lutava contra um linfoma de Burkitt, câncer que ataca as células e tem alta taxa de disseminação, desde novembro do ano passado. Na última semana, Gustavo fez a última quimioterapia, celebrada por toda a família nas redes sociais.

Gustavo fazia tratamento em um hospital da Zona Sul de São Paulo. No carro, os pais escreveram a frase “lavando o nosso filho para a última quimio”.

Apoio da torcida

Quando Thomazella descobriu o câncer do filho, que tinha apenas três anos, o goleiro pensou em deixar o futebol para cuidar de Gustavo. No entanto, o jogador conversou com a família, médicos e com dirigentes da Portuguesa, e ele decidiu seguir no esporte.

“A torcida me abraçou de uma forma inexplicável. Depois que eu divulguei o caso do Gustavo, fomos jogar com o São Caetano, em casa, e já tinha faixas no estádio, mandando força para mim, para o meu filho, e eles gritando o nome dele. O carinho com que eles abraçaram a causa, as correntes de orações e as inúmeras mensagens que eu estava recebendo de torcedores. É um carinho imenso que tenho com essa torcida, que só tem nos apoiado, dado força para mim e para minha família”, contou Thomazella.

Em abril, Thomazella entrou em campo com o filho, que estava no meio de todo o processo de quimioterapia, e foi ovacionado pela torcida

“Foi um momento muito marcante. Todo mundo começou a gritar o nome dele. Ele olhou com uma cara assim, de quem não estava acreditando. 'Nossa, é para mim que eles estão gritando?’ Ele ficou muito feliz, muito feliz”, agradeceu o goleiro.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)