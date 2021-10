Menino que viralizou por foto emocionante em tratamento de câncer aparece curado ao lado da irmã

Em 2019, um registro que trouxe Beckett Burge, de 4 anos, e sua irmã, Aubrey, apenas um anos mais velha, comoveu os internautas ao mostrar o menino muito magro, sem cabelos, ao lado de um vaso sanitário, enfrentando um mal-estar causado pelas sessões de quimioterapia. Em 2018, ele foi diagnosticado com leucemia linfoblástica aguda e, em 2021, está totalmente curado da doença. As informações são do G1.

O garoto já teve alta total do hospital e já foi liberado para voltar a estudar e ter uma rotina normal de qualquer criança. Antes da alta, ele chegou a ter covid, porém, de forma assintomática, o que não prejudicou seu tratamento. Agora, em 2021, ao lado da sua irmã, que foi essencial para a sua recuperação, ele aparece sorridente e curado, veja:

Beckett Burge e Aubrey, em 2021. (Reprodução / Facebook)