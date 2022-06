Atacante paraense ex-Remo divulga rifa para custear tratamento do filho, na Inglaterra; veja

Há cerca de um ano o jogador de futebol paraense Patrick Maia descobriu uma rara condição clínica de seu filho, o pequeno Luca, de dois anos. Ele foi diagnosticado com neuroblastoma estágio 4, quando o tumor, encontrado em pequenas glândulas acima dos rins, se dissemina para outras partes do corpo. Hoje, ele faz tratamento na Inglaterra e recentemente divulgou uma rifa para ajudar nos custos do tratamento.

A história tem comovido a internet. Patrick jogava na equipe do Malta, quando descobriu a doença do filho. Porém, o país não tem todo o suporte para todas as etapas do tratamento. Mas a boa relação do governo local com a Inglaterra fez com que Luca fosse encaminhado para Sutton, no país britânico. E é lá que a luta diária de Luca ocorre.

Luca e Patrick são do Pará. O pai foi jogador do Remo por cerca de sete anos, entre as categorias de base e profissional. A carreira no futebol fez com que muitos colegas do esporte se unissem para ajudar nos esforços. Assim surgiu a ideia da rifa, que pode ser adquirida pelo valor de R$ 10,00. Entre os modelos, uniformes do Corinthians, Manchester United, Everton, Flamengo, Santos, Ponte Preta, entre outros.

"A rifa do Luca já iniciou lá no Instagram e agora estamos iniciando por aqui também !!!

São várias camisas de clubes do Brasil e da Europa que iremos sortear no dia 30/06.

Vários jogadores doaram camisas para que a gente pudesse rifar elas e ajudar a nos manter na Inglaterra para continuar o tratamento do Luca e cuidar da família. São várias camisas lindas e ainda tem mais camisas de clubes grandes chegando. Vem participar com a gente e ter a chance de ganhar alguma camisa de jogadores brasileiros ao redor do mundo", diz o texto publicado na página de Patrick, no Facebook.

Sorteio e valores

O sorteio será feito através de cupons e cada cupom tem o valor de R$10,00. Exemplo: 1 cupom 🟰 R$10,00 | 5 cupons 🟰 R$50,00 | 10 cupons 🟰 R$100,00.

Você faz o pagamento de seu cupom pelo Pix: 98393197287 CPF Nubank Patrick Jean Teixeira Maia

