Bandas de rock fazem shows para ajudar filho de ex-jogador do Remo; criança luta contra o câncer

Amizade, futebol e solidariedade. Essa essência do futebol, das arquibancadas, são peças fundamentais em nossas vidas. Pensando em ajudar, a galera do rock decidiu realizar um evento para arrecadar recursos para o tratamento do pequeno Luca, de dois anos, filho do jogador paraense Patrick, ex-Remo, que passa por um tratamento delicado de câncer.

Várias bandas decidiram ajudar o pequeno Luca e sua família. Um evento marcado para a próxima segunda-feira (11), no Studio Pub, em Belém, chamado “Live Luca”. Todo valor arrecadado na bilheteria será repassado ao tratamento da criança.

Amizade

Um dos organizadores do evento, Sandro Galtran, conversou com a equipe de OLiberal e explicou como resolveu juntar os amigos para contribuir com o pequeno Luca.

“Trabalhei com o Patrick, criamos um vínculo de amizade e que se estendeu até hoje. Nossas famílias se conhecem, mandei mensagem para ele se podia ajudar de alguma forma, foi então conversei com o Neto pena, proprietário da casa de show e resolvi chamar algumas bandas de amigos que tocam na noite de Belém e todos toparam”, disse.

Atrações

As bandas que participarão do evento são: Banda Audiostone, Four Rock Band, Red Hot Cover Belém, Linkin Park Cover, La Família 013 PA, Edu Souza e Marcelo Kahwage.

Conheça a história de Luca

Luca foi diagnosticado com neuroblastoma, estágio quatro, quando o tumor é encontrado em pequenas glândulas acima dos rins e acabou disseminando para outras partes do corpo. O pai de Luca, Patriick Maia, é cria das categorias de base do Leão Azul, estava jogando no Marsa, de Malta, mas foi obrigado a interromper a carreira por conta do tratamento do filho.

Uma “vaquinha” virtual foi feita para arrecadar recursos, além de rifas de camisas oficiais do Remo e do Paysandu, doadas pelos clubes. Para ajudar o Luca é só acessar aqui .

Serviço

Live Luca

Local: Studio Pub – Rua Presidente Pernambuco, 277, bairro Batista Campos, em Belém

Data: 11.10.2021

Horário: 21h30

Ingressos R$25 (vendas somente no dia)