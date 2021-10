VÍDEO: Zagueiro da Seleção envia camisa e mensagem à família de ex-Remo, que lida com câncer do filho

No mês de setembro, a equipe de esportes de O Liberal abriu espaço para o atacante ex-Remo Patrick Maia contar sobre o drama do câncer do filho Luca Maia, de dois anos. O jogador, que precisou interromper - ao menos momentaneamente a carreira -, sobre a luta diária pela cura do garotinho.

Agora, o zagueiro da Seleção Brasileira e campeão da Champions League com o Chelsea, Thiago Silva, mandou um vídeo emocionado para a família. Além disso, Thiago deu de presente sua camisa do Chelsea, autografada por todos os jogadores do clube, a Luca. Patrick divulgou pelo Instagram:

"Fala Luca! Estou passando aqui para te mandar um grande beijo. Dizer que o tio está orando muito ao Papai do céu por você, está pedindo muito pela sua vida, da sua família. Você tem mostrado que é um guerreira. Passei por um momento difícil na minha vida e consegui sair dessa. Tenho certeza que Deus esta à frente de tudo. Beijo grande para você", disse o zagueiro.

Luca foi diagnosticado com neuroblastoma estágio 4, quando o tumor, encontrado em pequenas glândulas acima dos rins, se disseminou para outras partes do corpo, como linfonodos distantes, ossos, fígado, pele, medula óssea ou outros órgãos.

Saiba como realizar doações para a família Maia clicando aqui.