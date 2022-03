Após vitória da Tuna, Fidélis se emociona e dedica gol para sobrinha que tem câncer

Apesar do caráter competitivo, o futebol pode ser espaço para muitas demonstrações de afetos. Na última quarta-feira (23), após o final da partida de volta das quartas de final de Tuna e Bragantino, o atacante Fidélis chorou ao revelar, em entrevista a TV Cultura, que o gol feito por ele era em homenagem à sobrinha Larice, que sofre com um câncer terminal.

Emocionado, o jogador contou que já estava devendo um gol para a sobrinha, que deveria ter saído no jogo anterior, em Bragança. Como ele não marcou, a promessa ficou para a partida de volta. E foi de Fidélis o segundo gol da Tuna contra o Bragantino.

“Queria dedicar esse gol para a minha sobrinha Larice, que está passando por um câncer. E no jogo passado ela me pediu e eu falei para ela que ia fazer, e não saiu, a bola pegou na trave. E eu disse para ela me esperar, ela já está no [estágio] terminal. Então, Larice, esse gol é para você e toda a nossa família!", disse Fidélis.

Após a declaração, Fidelis agradeceu as mensagens de apoio que tem recebido. Larice também gravou um vídeo agradecendo a homenagem do tio e o carinho das pessoas.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)