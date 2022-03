Lateral do Paysandu dedica gol ao pai e relembra momentos difíceis: 'catávamos latinhas'

O último jogo entre Tapajós x Paysandu, pelas quartas de final do Campeonato Paraense foi marcado pelo número elevado de gols. O placar de 4 a 3 para o Papão, jogo duro e decidido nos acréscimos, não sairá da memória do lateral-direito Polegar, de 27 anos, que saiu do banco de reservas para decidir a partida. Um gol especial, que deixa o Paysandu mais próximo da classificação à semifinal, mas também por ser dedicado ao pai do atleta, que o ajudou em momentos difíceis.

O jogador bicolor é natural do Rio de Janeiro (RJ) e passou dificuldades com a família, tendo em alguns momentos que catar latinhas com o pai, Seu João Carlos Lira. O atleta fez questão de lembrar os tempos difíceis e agradeceu ao pai por estar sempre o apoiando.

“Grato a Deus em primeiro lugar pelo gol da vitória no primeiro jogo das quartas de final, dedico o gol ao meu pai, que sempre me apoiou e é meu fã número 1. Lembro quando não tínhamos dinheiro de passagem e catávamos latinhas na Lapa. Foi sofrido, doído, mais hoje jogo em um gigante do futebol brasileiro, então dedico a você, meu coroa. Para alguns é apenas um jogo, mais para mim, cada jogo é o jogo da minha vida. Obrigado meu coroa”, disse.

Polegar já rodou por vários clubes do Brasil, teve passagens pelo Grêmio Barueri-SP, Central-PE, Interporto-TO, Porto-PE, Treze-PB, América-RJ, Ferroviário-CE, onde atuou ao lado de Dioguinho e por último estava no Caucaia. Essa foi a quinta partida de Polegar com a camisa do Papão.