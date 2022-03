Torcedores do Paysandu questionam Elias Curzel e pedem oportunidade ao goleiro Thiago Coelho

Nas últimas três partidas do Paysandu o setor defensivo alviceleste foi bastante criticado. Foram 11 gols em três jogos, duas goleadas sofridas e uma eliminação na Copa do Brasil para o CSA-AL. Nas redes sociais, vários torcedores buscando respostas para o desempenho bicolor e alguns deles pedem uma chance ao goleiro Thiago Rodrigues, ex-Remo, atual reserva de Elias Curzel.

No Twitter, vários torcedores questionaram os zagueiros do Paysandu e também o goleiro Elias Curzel. O jogador está no seu segundo ano no Papão, teve poucas chances no gol alviceleste no ano passado e assumiu a titularidade do time nesta temporada, já que Thiago Coelho se machucou na pré-temporada e ficou de fora das primeiras partidas do ano, sendo relacionado para um jogo apenas na sexta rodada contra o Itupiranga.

Elias Curzel está na sua segunda temporada no Papão (John Wesley / Ascom Pasyandu)

Já Thiago Coelho chegou ao Paysandu como uma das principais contratações do clube para 2022. O jogador deixou o maior rival, o Remo, após uma negociação que durou mais de dois meses.

Thiago Coelho, ex-Remo, ainda não jogou com a camisa do Papão uma partida oficial (John Wesley / Paysandu)

