Torcedores do Paysandu pedem a troca de preparador de goleiros no perfil oficial do clube

A chegada do goleiro Thiago Coelho agradou os torcedores do Paysandu, porém, parte da torcida bicolor questiona o preparador de goleiros do clube, o ex-goleiro e ídolo Ronaldo. Na publicação feita no Twitter do Papão, vários torcedores pediram a saída de Ronaldo do clube e a contratação de outro profissional para o cargo.

Ronaldo Willins, esteve no jogo contra o Boca Juniors, na Argentina, pela Libertadores de 2003 e se aposentou no Papão em 2012. Desde 2013 Ronaldo faz parte da comissão técnica do Papão e assumiu o cargo de preparador de goleiros do clube.