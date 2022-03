Paysandu não resiste, perde por 4 a 1 para o CSA-AL em Maceió e deixa a Copa do Brasil

Em jogo movimentado, Paysandu e CSA duelaram pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida ocorreu no estádio Rei Pelé, em Maceió, nesta quarta-feira. Os bicolores bem que tentaram, mas a pressão dos donos da casa resultou em uma vitória elástica por 4 a 1 e a classificação à próxima fase.

O arranjo tático time bicolor entrou em campo desalinhado. O setor de meio-campo também não conseguiu ligar com o ataque e o que se viu foram boas tentativas do CSA. A primeira reação bicolor aconteceu aos 18, num belo chute de Marlon, de fora de área, que beijou a trave do goleiro Carné.

A resposta do time alagoano veio aos 29, em outra bola na trave convertida por Rodrigo Rodrigues. A pressão do CSA logo abafou o time bicolor, quando a cobrança de escanteio pela esquerda foi desviada por Gabriel, passando por Geovane, até a finalização de Werley, abrindo o placar em 1 a 0. Ainda no primeiro tempo, Marlon deu um belo chute da intermediária, defendida por Carné.

Na etapa final o Paysandu quase empate com Danrlei, que acabara de entrar na vaga de Bileu. O atacante recebeu passe açucarado de Marcelo Toscano, mas na dividida com o goleiro, a bola saiu pela linha de fundo. Márcio Fernandes modificou o Paysandu para um esquema mais veloz, explorando Danrlei e Marlon.

A entrada de Danrlei deixou o time mais ofensivo. Não tardou para o Papão empatar, após bela jogada entre Toscano e Marlon, que achou o camisa 9 livre para marcar o primeiro. Com o placar igual, o técnico Mozart mexeu no CSA e turbinou os ataques laterais. Aos 15, o CSA abriu vantagem num belo cabeceio de Werley, entre a linha de quatro defensores na pequena área bicolor, 2 a 1.

Dois minutos depois, o CSA arrancou pela esquerda e o cruzamento passou batido por Heverton, que havia acabado de entrar, deixando para Yann Rolim marcar o terceiro. Não satisfeito, o CSA continuou explorando a velocidade e assim nasceu o quarto gol, numa arrancada precisa de Lucas Barcelos, que ficou de frente para o goleiro, tocando cruzado no fundo do gol, 4 a 1. Ao final, o CSA garantiu a classificação e a premiação de R$ 1.900.000. O Paysandu retorna a Belém, onde enfrenta o Tapajós, no domingo, pelas quartas de finais do Campeonato Paraense.

Ficha técnica:

Local: Estádio Rei Pelé

Hora: 21h30

Árbitro: Rodrigo Batista Raposo

Assistentes: Lucas Costa Modesto e Lehi Sousa Silva

Cartões Amarelos: Igor (CSA) Igor Carvalho, Mikael (Paysandu)

CSA-AL: Marcelo Carné, Igor, Werley, Wellington, Ernandes; Geovane (Cedric), Gabriel (William), Yann (Giva) Rolim, Marco Túlio (Lucas Barcelos); Osvaldo (Felipe Augusto) e Rodrigo Rodrigues.

Técnico: Mozart Santos

Paysandu: Elias Curzel; Igor Carvalho, Genilson, Marcão (Heverton), João Paulo; Bileu (Danrlei), Mikael, Ricardinho (Serginho), José Aldo; Marlon e Marcelo Toscano (Henan).

Técnico: Márcio Fernandes