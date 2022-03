Lateral do Paysandu comemora gol da vitória e espera volta na Curuzu. 'Vamos para cima'

A entrada em campo aos 10 minutos do segundo tempo reservava ao lateral-direito Polegar um dos momentos mais importantes em qualquer partida de futebol. Do banco de reservas para o gol da vitória, o atleta se tornou peça chave na partida dura contra o Tapajós, que até os 46 do segundo tempo se encaminhava para o empate.

A vitória por 4 a 3, além de ter sido a realização de um sonho, deu aos bicolores a condição de único vencedor da rodada de ida das quartas de finais do Campeonato Paraense e mais a vantagem para decidir a vaga na semifinal diante da torcida, nesta quarta-feira (23), às 20h, na Curuzu. Após um mês longe da torcida, o reencontro terá um sabor especial.

“Fiquei muito feliz por ter feito o gol, sobretudo porque foi o gol da vitória, numa partida complicada pelas quartas de finais. Estávamos com a vitória na mão, ganhando por 3 a 1. Tomamos dois gols, mas graças a deus consegui o gol. Sensação maravilhosa. Só deus e minha esposa sabem o quanto tenho me preparado neste momento. Fiquei muito feliz com essa realização”, conta o atleta.

O gol da vitória saiu graças a uma inversão que o técnico Márcio Fernandes tem implantado constantemente no sistema tático, que é a inversão de posição. Com isso, Polegar pode se deslocar com maior rapidez, enganando a defesa adversária, que contribuiu com um ‘vacilo’ dentro da área.

“O Márcio trabalha muito as trocas de posição. Se não me engano o Marlon ficou na minha e eu fui por dentro. O Henan foi tocar no Patrick, mas a bola bateu no zagueiro deles e a bola sobrou para mim”, explica. O Paysandu retorna a campo para decidir contra o Tapajós uma vaga na semifinal do Parazão, a chance perfeita para o atleta consolidar a boa fase.

"O Tapajós é uma equipe muito qualificada, mas vamos jogar dentro de casa. Quem conhece o Márcio sabe que ele é um treinador que joga para frente. Expectativa muito grande. A torcida do Paysandu é apaixonada, joga junto. Isso vai ser muito importante para consolidar a classificação às semifinais".