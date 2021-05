Após gol histórico, Alisson dedica momento ao pai: 'Com certeza ele está extremamente feliz e orgulhoso'

Como um atacante, o goleiro Alisson foi o herói da vitória que deixou o Liverpool mais vivo do que nunca na briga por uma vaga na próxima Champions League. Aos 49 minutos do segundo tempo na partida contra o West Brom, neste domingo, o brasileiro fez de cabeça o primeiro gol de um goleiro na história dos Reds.

Após cobrança de escanteio de Alexander-Arnold na medida, o brasileiro subiu com estilo, como um autêntico centroavante, e balançou as redes para garantir a vitória. Após a partida, o brasileiro falou sobre o gol e disse que este domingo foi 'um dia especial'.

"Já vivi muitos momentos maravilhosos na minha carreira, principalmente neste clube. Mas hoje foi uma tarde mais do que especial. Fiz algo que, dificilmente, conseguirei repetir, e ainda mantive as nossas chances de disputar a próxima Champions League", disse Alisson.

Visivelmente emocionado após marcar o gol, o arqueiro dedicou o gol ao seu pai, José Becker, que faleceu em fevereiro depois de se afogar em um mergulho numa barragem na cidade de Lavras do Sul, no Rio Grande do Sul.

"O gol é algo fantástico, uma sensação indescritível. Naquele momento, só consegui pensar no meu pai, que nos deixou neste ano. Sei que ele está extremamente feliz e orgulhoso. Infelizmente, ele não está aqui com a gente para celebrar este momento, mas sem ele nas nossas vidas, nada do que aconteceu comigo seria possível. É para você, pai", completou.