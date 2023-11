Atual campeão paraense, Águia de Marabá fecha com goleiro ex-Remo para 2024

O atual campeão paraense segue contratando para a temporada 2024. O Águia de Marabá acertou a contratação do goleiro Victor Lube, de 29 anos, que teve passagens pela Tuna Luso Brasileira e nas duas últimas temporadas estava defendendo as cores do Remo.

Lube foi titular na passagem que teve pela Tuna Luso, em 2022, porém, no Clube do Remo, o goleiro chegou para compor o elenco e foi terceira peça na equipe, atrás de Vinícius e Zé Carlos. Com a camisa do Leão Azul Victor Lube esteve em campo em apenas uma partida, na vitória do Remo diante do Castanhal por 3 a 2, em jogo válido pelo Parazão.

O novo goleiro é mais uma peça que chega ao Azulão na montagem do elenco para a disputa de 2024, ano em que o Águia terá calendário cheio, com as disputas do Campeonato Paraense, Copa do Brasil, Copa Verde, além do Campeonato Brasileiro da Série D, em que a equipe tenta o retorno à Série C.

Victor Lube chega ao clube marabaense para tentar buscar a titularidade do ídolo da equipe, o goleiro Axel Lopes, que renovou com o Azulão para mais esta temporada e foi fundamental na conquista do título do Parazão, o primeiro da história do clube do Sudeste do Estado.

Além de Lube, o Águia acertou as contratações de mais 13 jogadores para a temporada. Veja a lista dos contratados:

Goleiro: Victor Lube

Zagueiros: Caíque Baiano e Cassius,

Meios-campistas: Fabiano, Davi Ceará, Matheus Paixão, Dindê, Kaique, Felipe Guedes, Eric Di Maria e Dioguinho

Atacante: Elielton, Braga e Aleílson