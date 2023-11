Parazão 2024: jogadores e técnico do Águia de Marabá se reúnem em preparação para o Campeonato

A preparação para o Campeonato Paraense 2024 já começou e o Águia de Marabá já está reunindo seu elenco visando a competição. Nesta quarta-feira (22), alguns jogadores e o técnico do Azulão, Rafael Jaques, desembarcaram em Marabá para o início das atividades visando um possível bicampeonato.

Além de tentar o bicampeonato no Parazão, o Águia terá outras competições que preenchem o calendário do time em 2024. O clube deve disputar a Supercopa do Pará, a Copa do Brasil, a Copa Verde e a Série D do Brasileirão.

Para todos os desafios, o Azulão já anunciou mais de dez reforços, além das renovações. Entre os que já desembarcaram em Marabá estão os meias Alan Maia, Wander e Dieguinho, os zagueiros Betão e David Cruz, o volante Fabiano e o goleiro Axel Lopes.