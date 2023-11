Depois de repatriar Aleílson, Águia de Marabá apresenta o zagueiro e ídolo Charles

O Azulão marabaense segue firme na reestruturação do elenco que entra na temporada de 2024 com o calendário cheio. O atual campeão paraense terá pela frente nada menos que cinco torneios e, por conta disso, reforça o elenco dentro e fora das quatro linhas. Depois do atacante Aleílson, outro ídolo retornou a Marabá, o zagueiro Charles, que será auxiliar técnico de Rafael Jacques.

Charles Antony Barroso Gomes tem 41 anos e passagens por quase todos os clubes do futebol paraense, mas foi no Águia que se tornou um ídolo, ao defender as cores do clube em oito temporadas, onde viveu alguns momentos marcantes, como a vitória sobre o Fluminense na Copa do Brasil de 2009. Conhecido como "Guerreiro Charles", o jogador disputou sua última temporada este ano, em 2023, pelo Atlético Paraense, na campanha do Parazão B1.

Desta vez, ao retornar para o primeiro clube no qual atuou profissionalmente, ele terá a missão de trabalhar para os companheiros, mas à beira do campo, na função de auxiliar técnico de Rafael Jacques. Para este ano, o Azulão terá muito trabalho, com participações asseguradas na Super Copa Pará, no início do ano, o Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil e Brasileiro da série D.

Em sua carreira, Charles acumula passagens por Águia, Tuna Luso, Ananindeua, Santa Cruz de Cuiarana, Paragominas, Carajás, São Francisco, Independente, Itupiranga, São Raimundo-PA, Pedreira e Atlético Paraense, entre outros times de fora do estado.