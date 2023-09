Família de Walewska Oliveira acusa viúvo de não ajudar em custos do funeral

O irmão da ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira, falecida após uma queda do 17º andar, aponta que o viúvo, Ricardo Mendes, não colaborou com os trâmites de liberação do corpo nem com os custos do velório. Além disso, Mendes não compareceu ao sepultamento da campeã olímpica em Belo Horizonte (MG) no último sábado (23).

Wesley Oliveira, irmão de Walewska, revela que foi responsável por todos os procedimentos burocráticos, incluindo o pagamento do funeral, totalizando cerca de R$ 20 mil. Ele afirma que Ricardo não contribuiu financeiramente.

O documento para liberação do corpo foi deixado por Ricardo na recepção do prédio, segundo Wesley. Ele também relata que Ricardo disponibilizou roupas para a funerária, mas não se encontrou com ele pessoalmente.

Ricardo Mendes, através de um amigo, expressou estar devastado e em prantos, justificando sua ausência no funeral devido ao clima delicado. A família nega ter solicitado que ele não comparecesse. A morte de Walewska é objeto de investigação policial.

A cerimônia de despedida contou com a presença de notáveis do vôlei brasileiro, incluindo Maurício Lima, em um momento de luto lamentado pela mãe, Maria Aparecida Moreira.