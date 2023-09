Com ausência do marido, corpo de Walewska é sepultado em Belo Horizonte

O corpo da campeã olímpica Walewska Oliveira, 43 anos, foi sepultado na manhã deste sábado, 23, no cemitério Bosque da Esperança, em Belo Horizonte (MG). A cerimônia de despedida ficou restrita apenas a familiares e amigos. Como esperado, não contou com a presença do marido de Walewska, Ricardo Alexandre Mendes.

O velório teve início às 6h e o sepultamento começou por volta das 10h. Segundo reportagem do Globo Esporte, entre os amigos que foram ao cemitério, na capital mineira, estão Suelen, líbero do Praia Clube, Maurício Lima, ex-levantador do Minas e da seleção brasileira, ouro em Barcelona 1992, e Keyla Monadjemi, diretora de vôlei feminino do Minas Tênis Clube.