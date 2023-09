Família de Walewska não espera marido em enterro; corpo é velado em Belo Horizonte

O corpo da campeã olímpica Walewska, que morreu ontem em São Paulo, após cair do 17º andar do prédio em que morava, já chegou em Belo Horizonte para o sepultamento. Ricardo Alexandre Mendes, marido da ex-jogadora de vôlei, não acompanhou o translado até BH e, segundo fontes na família da ex-esposa, ele não é esperado no velório ou no enterro.

O corpo de Walewska chegou em Minas Gerais na noite da última sexta-feira. O velório iniciou às 6h e a jogadora será enterrada neste sábado, 23, a partir das 10h, no Bosque da Esperança Cemitério Parques, em Belo Horizonte. As duas cerimônias são fechadas para familiares e amigos.

Segundo fontes da reportagem do site Metrópoles, Ricardo não teria reconhecido o corpo e deixou as roupas da mulher na portaria do prédio em que moravam para que a funerária recolhesse e fizesse a preparação.A reportagem tentou contato com Ricardo desde o início do dia, sem resposta.

Ricardo disse à polícia que os dois tinham problemas no relacionamento há quatro anos e ele tinha pedido o divórcio. A declaração está no boletim de ocorrência do acidente. A morte da atleta é considerada suspeita.