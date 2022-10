F1 hoje: domingo é dia de GP de Singapura; veja onde assistir ao vivo e a classificação

Neste domingo (02), a Fórmula 1 chega à 17ª etapa com o GP de Singapura. Depois do Grande Prêmio da Itália, a competição aterrissa no Circuito Urbano de Marina Bay, localizado na ásia. Esta corrida promete ser bastante disputada, já que pode definir o título a favor do holandês Max Verstappen, líder da competição. Caso ele vença, o piloto da Red Bull garante o segundo título na categoria.

Este Circuito começou a ser disputado em 2008 e é um dos mais recentes da Fórmula 1. Além disso, foi a primeira corrida noturna da história da competição e é conhecida por exigir bastante do preparo físico dos pilotos devido às altas temperaturas recorrentes.

Na etapa de 2013, o francês Romain Grosjean relatou ter perdido 4 kg durante a corrida. Porém, neste ano, a previsão do tempo aponta 30 graus e 60% de chance de chuva, com trovoadas durante todo o circuito.

VEJA MAIS

Características do Circuito Urbano de Marina Bay

Circuito Urbano de Marina Bay (Reprodução / @F1)

Localização: Circuito Urbano de Marina Bay, área Central de Singapura e Kallang.

Número de voltas: 61

Comprimento do Circuito: 5.065 km

Pneus disponíveis: C3 (duros), C4 (médios) e C5 (macios)

Volta mais rápida: Kevin Magnussen, 2019 - Ferrari (1 minuto e 42s)

Como acompanhar o GP de Singapura?

Dia e hora: Domingo, 02 de outubro, a partir das 09h

Onde assistir: TV Band, Site da BAND, BandPlay e BandNewsFM

Como está a classificação geral da Fórmula 1?

No top 3, Max Verstappen (Red Bull) é líder isolado do campeonato com 335 pontos. Charles Leclerc (Ferrari) é o 2° com 219, e Sérgio Perez (Red Bull) fecha com 210 pontos.

VEJA MAIS

Curiosidades sobre o GP de Singapura

Singapura é uma cidade-Estado e tem um dos melhores Índices de Desenvolvimento Humano do mundo: 12º lugar. Esta corrida foi a primeira a acontecer durante a noite na Fórmula 1, mas, hoje, os GPs da Arábia Saudita, Abu Dhabi e Bahrein também são realizados no horário noturno.

Para que tudo esteja bem visível para os pilotos, já que os carros não possuem faróis, o circuito possui 1500 refletores, 108,423 metros de cabos de energia e totalizando 3,18 milhões de watts. Essa iluminação é mais que quatro campos de futebol.

Confira abaixo o calendário completo:

GP do Japão – 07 a 09 de outubro

GP dos Estados Unidos – 21 a 23 de outubro

GP do México – 28 a 30 de outubro

GP do Brasil – 11 a 13 de novembro

GP de Abu Dhabi – 18 a 20 de novembro

VEJA MAIS SOBRE A FÓRMULA 1:

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)