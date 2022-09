F1: Após passar por cirurgia de emergência, Albon volta para o GP de Singapura: ‘Me sinto pronto'

O tailandês Alexander Albon está de volta às pistas da Fórmula 1. O piloto da Williams ficou fora do Grande Prêmio da Itália após ser diagnosticado com apendicite. Com isso, ele precisou fazer uma cirurgia de emergência. Agora, no GP de Singapura, Albon garante que está bem para retornar à disputa.

“Eu estou bem. Eu me sinto bem para voltar, me sinto pronto. Eu tive boas semanas de treinamento - quase duas semanas, para [poder] voltarmos onde estamos hoje. Vamos ver como vai ser. Somos realistas e sabemos que estamos chegando à corrida mais difícil do ano – temos que estar atentos a isso. Mas eu tenho andado de kart e me sinto bem, sem nenhuma dor”, disse Albon.

O piloto fez apenas a primeira parte de treinamento em Monza, na Itália, e depois foi substituído por Nyck De Vries, que fez uma excelente corrida pela Williams e terminou em nono lugar, com dois pontos. Além de ter passado pela cirurgia, Albon ainda teve complicações, precisou ser entubado e foi para a UTI. O tailandês ficou sob os cuidados médicos por quatro dias e depois recebeu alta.

Sobre o processo de recuperação – em tão pouco tempo –, o piloto disse que foi complicado, já que ele precisava respeitar o processo de cicatrização do corpo dele.

“Foi uma recuperação mais de cama para começar. Foi bem complicado, porque você está basicamente esperando que seus pulmões se recuperem. Ao mesmo tempo, seu corpo não pode se mover tão bem como pode normalmente. Você não pode apenas pular de volta para o treinamento normal, você tem que trabalhar mais devagar”, relatou o tailandês.

Albon detalhou que eles começaram no início da última semana a fazer treinos mais fortes para ver se ele conseguiria chegar ao GP de Singapura.

“Eu não acho que nós realmente tínhamos em mente [voltar em] Singapura, mas com a velocidade da recuperação era definitivamente uma coisa possível. Nós pensamos por muito tempo sobre isso… Foi na segunda-feira da semana passada que nós realmente começamos a forçar e ver o que nós podemos fazer. Nós tratamos um trabalho 9-5, treino e recuperação. Foi basicamente jogando tudo e dia após dia ia ficando melhor”, detalhou Albon.

O GP de Singapura é o segundo de Alexander Albon, ele correu lá em 2019 e como em 2020 e 2021 não teve a prova por conta da pandemia da Covid-19, esta será a sua segunda participação no circuito. Apesar de estar otimista para a volta, o piloto ressaltou que o Treino Livre 1 será importante para ver como está de fato a sua recuperação.

Agenda

O Grande Prêmio de Singapura ocorre neste domingo (2), a partir das 9h. Os Treinos Livres 1 e 2 ocorrem na sexta-feira (30), às 7h e 10h, respectivamente. No sábado (1°), o TL3 será às 7h e a classificação às 10h.

(Aila Beatriz Inete, estagiária sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)