F1: Williams não renova com Nicholas Latifi para 2023 e grid tem quatro vagas abertas

Nicholas Latifi não renovou com a Williams para a temporada de 2023 da Fórmula 1. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (23) pela equipe inglesa. O piloto canadense sai do time após três temporadas sem rendimentos. Com isso, quatro vagas ainda estão abertas no grid do próximo ano.

Latifi chegou na Fórmula 1 em 2020 e em três anos de categoria, o canadense conquistou apenas sete pontos. Até o momento, o piloto disputou 55 Grandes Prêmios. Nesta temporada, é o único piloto do grid que não pontuou. Inclusive, no GP da Itália, Alexander Albon precisou fazer uma cirurgia de emergência e foi substituído por Nyck De Vries. O piloto terminou a corrida em nono lugar e conquistou dois pontos.

A performance de De Vries no carro da Williams pode ter sido crucial para a saída do piloto. Com a vaga aberta, a equipe prometeu anunciar o novo piloto em breve.

Havia uma expectativa de que o próprio De Vries ocupasse a vaga na Williams, no entanto, nos últimos dias, surgiram notícias de que Helmut Marko estava sondando o piloto para a vaga de Pierre Gasly na AlphaTauri.

Além disso, o nome de Logan Sargeant também é estudado pela equipe. Apesar de não ser tão forte, ele ocupa o terceiro lugar na Fórmula 2, o piloto faz parte da academia do time.

Quais equipes ainda têm vagas

A Alfa Romeo ainda não confirmou a sua dupla para 2023. Valtteri Bottas está confirmado, mas Guanyu Zhou ainda não. No entanto, a expectativa é que a equipe renove com o piloto. A Haas também ainda tem uma vaga aberta. Mick Schumacher deve sair do time no final do ano. A aposta é no retorno de Nico Hulkenberg.

Depois de toda a confusão com Oscar Piastri, a Alpine também ainda não tem um segundo piloto para 2023. A equipe francesa tem tentado puxar Pierre Gasly, da AlphaTauri, para ocupar a vaga.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)