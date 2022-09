F1: Verstappen bicampeão? O que o holandês precisa para chegar ao título no GP de Singapura; veja

Depois de uma briga acirrada, até a última volta, em 2021, nesta temporada da Fórmula 1 a disputa está bem diferente. Max Verstappen está dominando o campeonato. Com 116 pontos de vantagem para o segundo colocado, Charles Leclerc, o holandês pode ser tornar bicampeão já no Grande Prêmio de Singapura, com cinco GPs de antecedência.

Verstappen chegou, na última corrida da temporada, empatado com Lewis Hamilton. Os dois disputaram o título até a última volta, quando Max ultrapassou o heptacampeão no polêmico GP de Abu Dhabi de 2021. Mas, este ano, ele está mais tranquilo, com sobras de pontos para vencer tranquilamente este campeonato.

Até o último GP do ano, que é o de Abu Dhabi, existem 165 pontos em jogo, incluindo as voltas mais rápidas e sprint race no GP de São Paulo.

Com isso, no primeiro cenário, para Max conquistar o bicampeonato em Singapura, ele terá de vencer, fazer a volta mais rápida, Charles Leclerc terminar a prova em oitavo lugar ou mais baixo e Sergio Perez, terceiro colocado do campeonato, ficar em quarto ou pior.

No segundo cenário, Max teria que vencer a corrida - sem volta mais rápida -, Leclerc teria de terminar em nono ou pior e Sergio Perez em quarto ou mais baixo, sem o ponto da volta mais rápida.

A vitória é obrigatória para que Max conquiste o título em Singapura. Do contrário, a decisão vai para o Japão, onde o holandês precisa manter uma distância de 112 pontos para Leclerc e Pérez.

Verstappen começou a temporada com dois abandonos: no Bahrein e na Austrália. No entanto, a Red Bull conseguiu resolver os problemas de confiabilidade do carro e o piloto dominou desde então. Já são 11 vitórias na temporada (Leclerc venceu três e Pérez e Carlos Sainz uma cada). Além disso, o holandês tem 13 pódios este ano.

Se for campeão em Singapura, Verstappen ainda pode quebrar a marca de Nigel Mansell, que foi campeão em 1992 com cinco corridas de antecedência. Se vencer no Japão, ele iguala Sebastian Vettel, que conquistou o bi com quatro corridas antes do final da temporada.

Agenda

O Grande Prêmio de Singapura ocorre neste domingo (2), a partir das 9h. A classificação será no sábado (1°), às 10h.

(Aila Beatriz Inete, estagiária sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)