F1: Carro de Gasly pega fogo no treino livre, mas piloto sai sem ferimentos

Os fãs de Fórmula 1 levaram um grande susto na manhã desta sexta-feira (30). Durante a sessão de treinos livres do Grande Prêmio de Singapura, o carro do piloto francês Pierre Gasly pegou fogo, quando estava com motor desligado. O corredor da AlfaTauri foi logo atendido e saiu do veículo sem nenhum tipo de queimadura.

VEJA MAIS

As chamas começaram no veículo e deixaram os mecânicos assustados. Entretanto, tudo foi controlado rapidamente por um mecânico da Aston Martin, equipe que fica ao lado da AlphaTauri no pitlane.

Quando retornou ao treino, Gasly não fez um bom tempo. O francês ficou com a 14º melhor marca do dia e seu companheiro de equipe, Yuki Tsunoda, precisou abandonar a sessão por problemas no sistema de abastecimento.