Fórmula 1: Leclerc faz pole no GP de Singapura e pode adiar festa do título de Verstappen

Segundo colocado no campeonato mundial, o monegasco Charles Leclerc cravou o melhor tempo no treino classificatório deste sábado (1) e vai largar na frente no GP de Singapura de Fórmula 1. O piloto fez um giro de 1m49s412 e vai largar da pole position em Marina Bay, apenas 0s022 de vantagem sobre Sergio Pérez, em segundo.

O líder do campeonato, Max Verstappen, deixou o circuito urbano de Marina Bay frustrado. O atual campeão da F1 foi chamado aos boxes pela RBR por não ter combustível suficiente para concluir sua última volta e vai largar em oitavo.

Essa é a 18ª pole da carreira de Leclerc, a nona de 2022. O piloto ainda pode adiar o bicampeonato do rival Verstappen neste fim de semana e, com sorte - e muito, muito azar do atual campeão -, descontar nas próximas seis etapas o prejuízo de 116 pontos até aqui.

Veja o grid de largada do GP de Singapura