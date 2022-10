F1 hoje: situação do campeonato e como as equipes chegam para o Grande Prêmio de Singapura

Luzes, câmeras, ação! Depois de dois anos fora do calendário da Fórmula 1 por conta da pandemia da covid-19, o Grande Prêmio de Singapura está de volta. A prova, que ocorre na Marina Bay, é em um traçado de rua. Neste GP, Max Verstappen, da Red Bull, pode ser tornar bicampeão da F1 e claro, é o favorito para conquistar a 12° vitória do ano.

Circuito

Em termos de espetáculo, o GP de Singapura é um dos mais aguardados. Por ser uma corrida noturna, o show de luzes deixa a prova mais bonita. No circuito de rua, são cerca de 1500 mil refletores para garantir a visibilidade da pista para os pilotos. No entanto, a prova é a segunda mais lenta do calendário, com uma média de 189 km/h.

O circuito possui 5.065 km e 23 curvas. Por ser um traçado que não tem área de escape, as chances de bater aumentam e em todos os GPs que ocorreram em Singapura - um total de 12 - o safety car entrou na pista.

Além disso, a prova é conhecida pelo desgaste físico. Com conta do calor e a umidade do ar alta, os pilotos acabam sofrendo bastante. Ao todo, são 61 voltas.

Red Bull

Líder isolada do campeonato de construtores e pilotos, a Red Bull chega com algumas atualizações no assoalho, para melhorar a estabilidade aerodinâmica do carro. A equipe não liderou os primeiros treinos livres, mas viu Max Verstappen com uma boa performance.

O piloto holandês, inclusive, pode conquistar o segundo título da carreira no GP de Singapura. No entanto, o que foi visto dentro de pista não é o que está chamando a atenção para o time autríaco. A Red Bull, junto da Aston Martin, está sob suspeita de ter excedido o teto de gastos, e isso pode gerar punições esportivas para a equipe.

Ferrari

A Ferrari chega, de certa forma, mais contente com o carro depois do desempenho em Monza. A equipe não levou nenhuma atualização significativa para Singapura. Carlos Sainz e Charles Leclerc ficaram entre os primeiros nos treinos livres.

O time italiano precisa vencer o GP para diminuir a diferença para os líderes - Red Bull e Max Verstappen - e se firmar na segunda posição, que pode ser ameaçada para a Mercedes.

Mercedes

Além do acerto do assoalho para o GP, parece que Mercedes deu uma atualizada na asa traseira do carro. A equipe está esperando bons resultados, apesar de esperar os problemas de proposing, já que a pista favorece para isso.

Mesmo reclamando do acerto dos carros, nos Treinos Livres 1 e 2, Lewis Hamilton e George Russell conseguiram bons desempenhos. O primeiro TL, Hamilton terminou com o melhor tempo, pela primeira vez na temporada.

Outra equipes

A McLaren também levou atualizações para GP, mas apenas para o carro de Lando Norris, segundo Daniel Ricciardo. Além das modificações no assoalho, no difusor e nos dutos de freios dianteiros, a equipe também foi com um design mais futurista, em homenagem ao GP.

Alpine e Aston Martin atualizaram o assoalho. Já a AlphaTauri modificou a asa dianteira e a Williams mudou as asas.

Agenda

Neste sábado (1°) o TL 3 ocorre às 7h. Às 10h começa a classificação. A corrida é no domingo (2), às 9h.

Confira a classificação dos pilotos

M. Verstappen - 335 C. Leclerc - 219 S. Perez - 210 G. Russell - 203 C. Sainz Jr. - 187 L. Hamilton - 168 L. Norris - 88 E. Ocon - 66 F. Alonso - 59 V. Bottas - 46 P. Gasly - 22 K. Magnussen - 22 S. Vettel - 20 D. Ricciardo - 19 M. Schumacher - 12 Y. Tsunoda - 11 G. Zhou - 6 L. Stroll - 5 A. Albon - 4 N. de Vries - 2 N. Latifi - 0 N. Hulkenberg - 0

Equipes