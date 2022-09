F1: Pierre Gasly vai para a Alpine em 2023 e Nyck De Vries acerta com a AlphaTauri, diz TV francesa

Pierre Gasly vai para Alpine em 2023 na Fórmula 1, segundo a TV francesa "Canal +". De acordo com a emissora, o piloto francês já estaria certo para ocupar a vaga aberta na equipe. Além disso, o canal informou que Nyck De Vries iria para a AlphaTauri, para o lugar de Gasly.

Com isso, a Alpine será uma equipe 100% francesa, já que Esteban Ocon e Gasly são franceses. Enquanto isso, De Vries terá a sua primeira oportunidade como titular na equipe da F1. Vale lembrar que o piloto fazia parte da academia de pilotos da Mercedes e correu pela Williams no GP da Itália, no lugar de Alexander Albon.

Depois da Alpine ficar sem um segundo piloto para a temporada de 2023 da Fórmula 1, a equipe começou uma busca por um substituto para Fernando Alonso. Chegou a anunciar Oscar Piastri, mas ele acabou negando o acerto e assinou com a McLaren. Gasly era uma das principais opções do time.

O que impedia o acerto, era o contra com a AlphaTauri que vai até 2023. Mas, a equipe, que é parceira da Red Bull, também começou a procurar um novo piloto. Chegou a tentar trazer o norte-americano Colton Herta para a F1, mas a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) não liberou a superlicença dele.

Com a apresentação de De Vries em Monza, que conseguiu o nono lugar e dois pontos para a Williams, Helmut Marko começou a sondar o piloto. Nyck foi campeão da Fórmula 2 em 2019, mas não conseguiu vaga no grid da F1. Com isso, ele foi transferido para a Fórmula E e conquistou o título da temporada 2020/2021 pela Mercedes.

Segundo a TV francesa, o anúncio da troca de equipes deve ocorrer no meio da próxima semana. De Vries será companheiro de equipe de Yuki Tsunoda e Pierre Gasly correrá ao lado de Esteban Ocon.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)