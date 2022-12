Arremesso do gato Hexa eliminou o Brasil da Copa? Internautas culpam 'maldição'

O sonho de hexa na Copa do Mundo do Catar chegou ao fim nesta sexta-feira (9), depois da derrota do Brasil para a Croácia. Os brasileiros logo foram atrás de um culpado, e uma história que chamou a atenção nos últimos dias voltou à tona: o arremesso do gato Hexa.

O felino, que chegou a ser apelidado de Hexa, ficou famoso depois que internautas apontaram a forma agressiva como ele foi tratado pelo assessor da CBF. Durante uma coletiva de imprensa, o felino subiu na mesa onde ficam os microfones, e logo em seguida foi arremessado do alto.

Com a derrota sofrida desta sexta-feira (9), a história logo virou a "Maldição do Gato", e muitos internautas disseram que foi aí que as coisas começaram a desandar para a seleção brasileira. Antes do episódio, o felino chegou a ser chamado de Hexa, pois rondava os treinos da seleção brasileira e também foi flagrado na sala de imprensa algumas vezes.

