Camisa do Corinthians dispara em vendas após foto vazada de Gabigol

A camisa nova do Corinthians, lançada no início de maio com temática antirracista, viu suas vendas online dispararem após uma foto vazada do atacante do Flamengo, Gabigol, vestindo o uniforme. O episódio, que gerou polêmica nas redes sociais e protestos por parte dos flamenguistas, teve um efeito inesperado: um aumento de 364% nas vendas da camisa na Netshoes, loja oficial do clube, no dia seguinte à divulgação da imagem.

A foto, vazada na quinta-feira passada (16), mostrava Gabigol com a camisa do Corinthians. Inicialmente, o jogador negou a veracidade da imagem, mas posteriormente admitiu ter vestido o uniforme e se desculpou pelo ocorrido. Em entrevista ao portal UOL, Gabigol afirmou que errou ao negar a foto e reiterou seu amor pelo Flamengo.

"Primeiro, eu errei. Acho que é errar, pedir desculpas, saber que eu errei. Mas nesse momento que a foto saiu, eu fiquei muito perplexo. Fiquei sem entender. Esse período que fiquei sem falar, sem me pronunciar, foi um período que tirei para pensar. É claro que na emoção dos fatos, o meu primeiro pensamento foi negar. Como eu falo com meus amigos, eu coleciono camisas, troco camisas, seja de seleção, de basquete, e essa camisa eu acabei recebendo e usando", disse Gabigol.

O aumento nas vendas da camisa do Corinthians é visto como um reflexo da polêmica gerada pela foto de Gabigol. A temática antirracista do uniforme, aliada ao episódio envolvendo o jogador do Flamengo, parece ter despertado o interesse do público, levando a um aumento significativo na procura pelo produto.

As novas camisas do Corinthians estão disponíveis para compra no site da Netfhoes e da Nike, com preços variando entre R$ 189,99 e R$ 664,99. O modelo usado por Gabigol custa R$ 332,49 nas lojas online.