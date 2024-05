Corinthians apresenta novas camisas em apoio à luta contra o racismo; confira os modelos e valores

O Corinthians lançou nesta quinta-feira (2) as novas camisas para a temporada de 2024. A cerimônia de lançamento, batizada de "Nossa História é uma página em preto", foi marcada por uma forte temática antirracista. A estreia dos novos uniformes irá ocorrer no sábado (4), em partida contra o Fortaleza, às 21h, na Neo Química Arena, pela 5ª rodada do Brasileirão.

As camisas já estão disponíveis para compra no site oficial da Nike. Os valores variam de acordo com o modelo, entre R$ 189,99 e R$ 664,99.

O evento aconteceu no salão nobre do Parque São Jorge, em São Paulo, e contou com a presença de membros do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Além da apresentação dos novos uniformes, o Corinthians e a Nike, fornecedora de material esportivo do clube, anunciaram diversas ações de combate ao racismo em parceria com a CIEE (Centro de Integração Empresa e Escola).

VEJA MAIS

Confira os preços e modelos das novas camisas

Supporter (Torcedor) - Camisa I e II - R$ 189,99

É o modelo mais acessível da coleção. (Divulgação/Nike)

Torcedor Pro - Camisa I e II - R$ 332,49

Este é um modelo mais aproximado da versão original usada pelos jogadores. (Divulgação/Nike)

Infantil - Camisa I e II - R$ 284,99

A versão infantil é um modelo menor do Torcedor Pro. (Divulgação/Nike)

Jogador - Camisa I e II - R$ 664,99

Este é o modelo com a tecnologia utilizada nos uniformes dos jogadores. (Divulgação/Nike)

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)