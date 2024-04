Raul Gustavo, do Corinthians, é expulso após agredir árbitro; vídeo

O Corinthians sofreu a terceira derrota consecutiva na noite desta terça-feira (23), ao ser superado pelo Argentinos Juniors por 1 a 0, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Timão também teve que lidar com a expulsão do zagueiro Raul Gustavo, que agrediu um auxiliar da arbitragem e foi punido com cartão vermelho direto.

O lance que resultou na expulsão do zagueiro aconteceu aos 13 minutos do segundo tempo, quando o Corinthians já perdia por 1 a 0. Na tentativa de recuperar a bola rapidamente, Raul acabou empurrando o árbitro auxiliar Cláudio Urutia e, em seguida, acertou seu rosto com o braço. A atitude antidesportiva do jogador não teve dúvidas para o árbitro Piero Maza, que imediatamente mostrou o cartão vermelho direto.

Veja o vídeo do momento da agressão:

Com a expulsão, o Corinthians ficou com um jogador a menos e teve que se esforçar ainda mais para buscar o empate. No entanto, a equipe não conseguiu furar a defesa dos argentinos e acabou com mais uma derrota. O Timão agora ocupa a segunda posição do Grupo F, com quatro pontos conquistados em três jogos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de OLiberal.com)