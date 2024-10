Barcelona homenageia Coldplay no clássico contra o Real Madrid com uniforme especial; veja

No próximo sábado (26), o Barcelona enfrentará o Real Madrid em mais um aguardado “El Clásico”, válido pela 11ª rodada da LaLiga. A partida, que acontecerá no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, às 16h (horário de Brasília), terá uma homenagem à banda Coldplay. A equipe catalã entrará em campo com o nome da banda britânica estampado em sua camisa.

Para o Barcelona já virou uma tradição divulgar artistas musicais em seus uniformes desde que o Spotify se tornou o patrocinador principal do clube, em 2022. O clube já iniciou a pré-venda das camisas com a logo da banda, que estarão disponíveis ao público a partir desta sexta-feira (20).

Para o clássico, a logo do álbum mais recente do Coldplay, "Moon Music", será exibida no uniforme, substituindo o tradicional logotipo do Spotify.

O "Moon Music", lançado no início de outubro, marca o décimo álbum de estúdio da banda britânica. Com 10 faixas inéditas, o lançamento mescla rock melódico, pop e música eletrônica.

VEJA MAIS

A banda Coldplay já possui uma forte ligação com a torcida do Barcelona, principalmente após a canção “Viva la Vida” se tornar um hino entre os torcedores. A música foi utilizada por Pep Guardiola em um vídeo motivacional antes da final da Champions League de 2009.

Essa não é a primeira vez que o Barcelona utiliza seu uniforme para destacar artistas. Em temporadas anteriores, nomes como Drake, Rosalía, Rolling Stones e Karol G já estamparam a camisa do clube em clássicos contra o Real Madrid.

Além do time masculino, a equipe feminina do Barcelona também utilizará o uniforme especial no confronto contra o Eibar, no próximo dia 2 de novembro, pela liga feminina espanhola.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)