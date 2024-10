Coldplay lança novo álbum 'Moon Music' nesta sexta-feira (4); ouça

A banda Coldplay, confirmada como atração da COP 30 em Belém, lançou um novo álbum nesta sexta-feira (4). "Moon Music" já disponível nas principais plataformas de streaming e marca o décimo álbum de estúdio da banda britânica. Com 10 faixas inéditas, o lançamento mescla rock melódico, pop e música eletrônica.

Entre as novas faixas, destacam-se "WE PRAY", que conta com as participações especiais de Little Simz, Burna Boy, Elyanna e TINI, e "GOOD FEELiNGS", com Ayra Starr. O álbum também inclui outras músicas que já estão chamando a atenção dos fãs, como “JUPiTER” e “ALL MY LOVE”.

Confira a tracklist completa:

MOON MUSiC feelslikeimfallinginlove WE PRAY ft. Little Simz, Burna Boy, Elyanna e TINI JUPiTER GOOD FEELiNGS ft. Ayra Starr 🌈 iAAM AETERNA ALL MY LOVE ONE WORLD

Banda Coldplay utilizou garrafas plásticas 100% recicladas para a produção dos LPs e EcoCD, feito com 90% de policarbonato reciclado, para os CDs. (Divulgação/Coldplay)

Além das canções, Moon Music também traz a ideia sustentável, alinhada com o compromisso ambiental do Coldplay. Os LPs do álbum são feitos de garrafas plásticas 100% recicláveis, e os CDs utilizam o inédito formato EcoCD, com 90% de policarbonato reciclado.

Cada vinil é produzido a partir de nove garrafas PET recicladas, refletindo o engajamento da banda com a preservação do meio ambiente, uma temática recorrente em sua trajetória, músicas e ações públicas.

Ouça o álbum 'Moon Music':

Coldplay confirmado na COP 30

A banda foi confirmada como atração na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que acontecerá em novembro de 2025, em Belém, Pará. A notícia foi confirmada pelo ministro do Turismo, Celso Sabino, e a banda promete trazer suas mensagens ecológicas ao evento, como já tem feito em shows ao redor do mundo, onde aborda as mudanças climáticas e questões ambientais.

Formada em 1996 por Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion, o Coldplay conquistou o mundo com hits como "Yellow", "Clocks" e "Viva La Vida".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)