Cop 30: Bill Gates participará da conferência climática em Belém

Em entrevista ao Fantástico, no último domingo (29/9), Bill Gates, ex-diretor executivo da Microsoft, afirmou que estará em Belém, durante a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (Cop 30), em novembro de 2025. Na entrevista o magnata explica alguns dos objetivos da sua vinda ao país e elogia as estratégias de saúde brasileiras no combate à desnutrição infantil. Este último tema é um dos assuntos sobre o qual o executivo atua filantrópicamente, investindo em pesquisa e ações de combate.

“Nossos líderes precisam lidar com um mundo muito complexo. Quando eu for ao Brasil, vou falar das inovações que permitem fabricar produtos ecológicos sem que isso custe mais caro, então apesar dos desafios eu ainda sou otimista”, destaca Gates sobre a sua vinda a Belém.

A preocupação com as mudanças climáticas também pauta as suas decisões enquanto cidadão americano, por isso, afirma este como um dos critérios para a escolha do seu representante nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, onde Donald Trump (Republicanos) e Kamala Harris (Democratas) rivalizam. A fundação que Gates representa não pode se posicionar e declarar voto, mas ele se declara como cidadão.

“Eu quero um candidato que se preocupe com a mudança climática, que seja generoso com outros países. As pessoas provavelmente vão adivinhar em quem eu vou votar, mas nós teremos que trabalhar em favor das crianças independente dos resultados”, declara.

Atualmente dedicado à filantropia, em especial, na área da saúde com foco em combater a desnutrição infantil, o executivo parabenizou o Brasil por seu bom desempenho no segmento. “O Brasil fez um trabalho muito competente reduzindo a desnutrição mais rápido que em outros países, parte desse sucesso veio dos programas de transferência de renda, mas a agricultura é um ótimo exemplo de produtividade”, afirma o magnata.

Embora não ocupe mais o cargo de CEO da Microsoft, ele ainda atua como consultor da empresa sobre Inteligência Artificial (IA). Nesse assunto, demonstra preocupação quanto ao mal uso do novo recurso que está revolucionando as relações humanas e de trabalho. “Criminosos e políticos rivais, por exemplo, também vão usar a Inteligência Artificial. Precisamos que pessoas boas, possam usar a tecnologia para promover uma defesa cibernética contra todo esse mal”, afirma. Também sobre os malefícios da humanidade, as guerras atuais estão entre as suas preocupações, em especial, a dificuldade de reconstrução da vida dos atingidos.