Bill Gates determina que menos de 1% da fortuna ficará para os três herdeiros

Cofundador da Microsoft, Bill Gates decidiu que menos de 1% da fortuna, avaliada em US$ 124,5 bilhões (R$ 617 bilhões), ficará para os três filhos. A maioria da herança é para a Fundação Bill e Melinda Gates, criada pelo magnata e sua ex-esposa. Melinda também escolheu entregar parte de seu dinheiro à instituição, US$ 10,6 bilhões (R$ 52,5 bilhões).

“O dinheiro não tem utilidade para mim além de um certo ponto. A sua utilidade reside exclusivamente na construção de uma organização e na entrega de recursos aos mais pobres do mundo”, disse Bill Gates. Atualmente, ele faz parte do pequeno grupo de bilionários da Forbes. Desde março de 2020, Gates não é mais proprietário da Microsoft e investe suas finanças em várias empresas e terras agrícolas. O bilionário também é filantropo, envolvido em projetos educacionais e iniciativas sobre clima e saúde.

Os filhos Jennifer (27 anos), Rory (23 anos), e Phoebe (21 anos) herdarão US$ 10 milhões (cerca de R$ 50 milhões). Segundo Gates, em entrevista do This Morning, os herdeiros receberam educação excelente e nunca serão pobres, mas construirão suas carreiras. “É um desserviço para as crianças ter enormes somas de riqueza. Isso distorce tudo o que eles podem fazer ao criar seu próprio caminho”, falou.

Melinda Gates, de quem Bill se divorciou em 2021, concorda com o ex-marido. Ela acredita ser um “absurdo que tanta riqueza esteja concentrada nas mãos de uma única pessoa”, em relato à Forbes.

Qual o objetivo da fundação de Bill Gates?

A Fundação Gates, até 2026, tem por objetivo o investimento de US$ 9 bilhões (R$ 45 bilhões, aproximadamente) todos os anos em áreas de inovação para prevenir futuras pandemias, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a segurança alimentar e o clima. A instituição é o segundo maior doador da Organização Mundial da Saúde (OMS), ficando atrás apenas do governo dos Estados Unidos (EUA).

Quem são os filhos de Bill Gates?

Jennifer Gates, a filha mais velha do bilionário, concluiu o mestrado em Saúde Pública pela Universidade Columbia (Nova York, EUA) em 2023 e recebeu o prêmio Excelência em Saúde Pública Geral, após estudar Biologia em Stanford (Califórnia, EUA). Casada com o cavaleiro egípcio Nayel Nassar, a jovem de 27 anos é mãe de uma menina, nascida no mesmo ano.

Rory Gates, filho do meio de Bill e Melinda, tem 23 anos. O rapaz foi descrito pela mãe à Time como “inteligente, educado e feminista”. Em quatro anos, ele se formou na Universidade de Chicago (EUA) com especialização dupla e um mestrado.

Phoebe Gates, a caçula da família, acompanha o pai com frequência em eventos de caridade. A jovem de 21 anos estuda em Stanford (Califórnia, EUA) e é ativista pelos direitos reprodutivos e igualdade de gênero. Phoebe compartilhou, em outubro de 2023, o relacionamento com o investidor Arthur Donald - neto de Paul McCartney, cantor e compositor.

