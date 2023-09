Instituto lança projeto alimentar para famílias em situação de vulnerabilidade

Será lançado nesta quinta-feira (28), o piloto do projeto “Mais Escolha", que tem como objetivo, fortalecer a autonomia e dignidade em relação à alimentação de pessoas que estão em situação de grave vulnerabilidade. A prioridade será para famílias que são chefiadas por mulheres negras. No Pará, o projeto vai iniciar no município de Santarém.

Para isso, o Mais Escolha une o apoio financeiro para compras de alimentos em lojas dos supermercados Assaí, com a oferta de conteúdos sobre educação alimentar e nutricional – com palestras, textos e vídeos. Dessa forma, o programa prevê estimular uma melhor relação das pessoas com os alimentos comprados pelas famílias.

A cidade de Santarém, no oeste do Pará, será a primeira a receber a iniciativa piloto. O projeto também abrangerá Serrinha (BA) e a capital de São Paulo neste primeiro momento. As famílias beneficiadas já foram selecionadas pelas organizações parceiras. Os dados foram cruzados a partir do Cadastro Único, mapa das famílias de baixa renda no Brasil, consolidado em conjunto com localidades onde o Assaí tem lojas. No total, esta primeira etapa beneficiará cerca de 2 mil famílias nos três municípios. O apoio financeiro será de R$ 105, definido com base no critério de extrema pobreza do poder público, e será abastecido todos os meses a partir de em um cartão entregue às beneficiárias.

“O mais recente relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Segurança Alimentar, publicado em julho deste ano, aponta que o Brasil tem 21 milhões de pessoas que não têm o que comer todos os dias e mais de 70 milhões em algum nível de insegurança alimentar. Combater esse cenário é uma medida urgente e que demanda esforços de todos os agentes da sociedade. Por isso, o Mais Escolha é um projeto que se propõe a somar a outros benefícios assistenciais, especialmente do Poder Público, mas também das organizações sociais, para trazer mais autonomia à escolha dos alimentos por parte das famílias beneficiadas”, detalha Sandra Vicari, Diretora Executiva do Instituto Assaí.

Além do Poder Público local dos municípios, o Instituto Assaí estabeleceu parcerias com organizações sociais que realizaram o mapeamento e seleção e realizarão o acompanhamento das famílias, além do mapeamento de possíveis desafios e aprendizados ao longo da execução do projeto. Nesta etapa piloto, o benefício terá duração de seis meses. Em Santarém, são elas: a Secretaria de Assistência Social, a Federação Organizações Quilombolas de Santarém (FOQS) e o Movimento Negro Unificado (MNU).

“A partir de uma pesquisa qualitativa, queremos compreender os hábitos alimentares (iniciais) e sociais dessas famílias para apoiá-las de forma assertiva, a partir do apoio de educação nutricional. Todo o projeto é pensado para oferecer as famílias maior autonomia e mais escolhas, para suprir os diferentes estágios de necessidade alimentar”, explica Vicari.

Buscando promover oportunidades e caminhos de prosperidade para pessoas e comunidades, o Instituto Assaí atua, também, nos eixos de Empreendedorismo e Esporte & Cidadania. Ainda dentro do eixo de Segurança Alimentar, somente entre os meses de janeiro e junho deste ano, o Instituto Assaí já doou mais de mil toneladas de alimentos por todo o País.

O montante é suficiente para contribuir com a composição de mais de 2 milhões de refeições. As doações foram destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social por meio da parceria do Atacadista com ONGs nas cinco regiões brasileiras, que são responsáveis pela distribuição dos alimentos, especialmente nas comunidades do entorno onde estão localizadas as suas mais de 270 lojas.