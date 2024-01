Pará registra 9 óbitos por covid-19 no início de janeiro de 2024, diz Sespa

Um levantamento da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), divulgado nesta quarta-feira (1), indica que o Pará teve 742 casos e 10 óbitos por covid-19 no mês de dezembro de 2023 e mais 122 casos e 9 óbitos no início deste mês de janeiro de 2024. Portanto, em dois meses foram registrados 864 casos e 19 óbitos provocados pela doença.

VEJA MAIS

O total de casos acumulados e óbitos provocados pela covid-19 no Estado, desde o começo da pandemia até agora, em janeiro de 2024, é de 887.113 casos e 19.190 óbitos.