Belém: vacinação contra a covid-19 volta com novos postos de atendimento

Belém começou nessa segunda-feira (8) uma nova etapa de vacinação contra a covid-19 e a busca já aumenta nas unidades de atendimento. Nesta manhã, a Unidade Básica do Portal da Amazônia já recebia pessoas em busca das novas doses da vacina. Este novo período segue as recomendações do Ministério da Saúde com nova estratégia para atender o público da capital. Entre as principais mudanças, a ampliação dos postos de atendimento e o reforço para grupos prioritários, com o objetivo de vacinar o maior número de pessoas.

A Secretaria de Saúde do Município (Sesma) está ampliando os postos de vacinação externos como parte da estratégia adotada para evitar aglomerações nos postos de atendimento. Em conversa com a enfermeira, Lana Xantipa, da coordenação de imunizações da Sesma, foi informado que shopping centers e universidades já estão realizando o atendimento.

“Hoje nós já temos disponíveis postos em três shoppings, Pátio Belém, Bosque Grão-Pará e o It Center. Além de universidades que já voltaram a funcionar e que estão atendendo também esses públicos, como a Unama da Alcindo Cacela e a Fibra”, lembrou Xantipa.

Belenenses procuram imunização

Às vésperas de uma prova, o Engenheiro Sanitário e Ambiental, Ramon Santos, procurou a Unidade de Saúde mais próxima em busca do reforço da bivalente contra a covid-19, mas aproveitou para se vacinar contra a gripe. “Eu vim especificamente atrás da bivalente e estão fornecendo (...) aproveitei e me vacinei para gripe também".

Ramon Santos tomando vacina nesta segunda-feira (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

A trabalhadora doméstica, Guilhermina Leão, que realiza seu acompanhamento médico regularmente na rede pública, está entre os que já buscaram a nova dose. “Me ligaram, eles ligam pelo celular ou mandam uma mensagem que está liberada a vacina, aí eu vim justamente para me consultar e vim vacinar”, lembra Guilhermina.

Guilhermina Leão (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Novo período de vacinação

Este novo período de vacinação estará em atividade ao longo de todo o ano em todas as unidades básicas de saúde que possuam sala de vacinação. O atendimento nas unidades de saúde acontece regularmente de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. Apenas os pontos de atendimento externos estão com previsão de funcionamento até o dia 15 de janeiro.

De acordo com a Secretaria de Saúde, os novos lotes da vacina chegaram na semana passada e começaram a ser distribuídos nesta segunda (8). Segundo a porta voz, a nova estratégia de vacinação contra o Covid visa contemplar as crianças como grupo prioritário. “Todas as crianças de 6 meses a 4 anos, 12 meses e 29 dias, elas precisam se vacinar contra a covid-19, preferencialmente com a Pfizer-Baby, no esquema de três doses, então passa a ser vacinação de rotina para essas crianças. ”

Além do foco nos mais novos, a vacinação de reforço para pessoas em grupo de risco vem como outra importante modificação nesta retomada da vacinação. Todos a partir de 5 anos que façam parte de grupos prioritários precisam fazer reforço, ou semestralmente, ou anualmente, dependendo do grupo a que pertencem.

Vacinação na UBS do Portal da Amazônia na segunda, 08 (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Podem ser considerados como prioridade pessoas com 60 anos ou mais, pessoas imunocomprometidas, gestantes, pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, trabalhadores de saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, pessoas privadas de liberdade acima de 18 anos, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas, funcionários do sistema privado de liberdade e pessoas em situações de rua.

Serviço

Onde se vacinar:

Unidades Básicas de Saúde (das 8h às 17h de segunda a sexta-feira)

Shopping Centers (Pátio Belém, Grão-Pará e It Center)

Universidades (Unama Alcindo Cacela e Fibra)

Quem deve receber a vacina contra covid-19 em 2024

- Crianças de 6 meses até 4 anos 11 meses e 29 dias de idade – esquema 3 doses

- Pessoas acima de 5 anos de idade que pertencem aos grupos de alto risco e aqueles mais expostos (grupos prioritários)

- Dose de reforço a cada 6 meses

- Pessoas de 60 anos ou mais de idade

- Gestantes e puérperas

- Pessoas imunocomprometidas a partir de 5 anos de idade

- Dose de Reforço anual

- Trabalhadores da saúde

- Pessoas com comorbidades

- Pessoas com deficiência permanente

- Indígenas

- Ribeirinhos

- Quilombolas

- Pessoas privadas de liberdade com 18 anos ou mais

- Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas (12 a 17 anos)

- Funcionários do sistema de privação de liberdade

- Pessoas em situação de rua

- Pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores