Anvisa aprova a vacina indiana Covovax contra a Covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou nesta segunda-feira (8), o registro de uma nova vacina contra a Covid-19, chamada de Covovax, desenvolvida pela empresa indiana Zalika Farmacêutica e produzida pelo Instituto Serum.

De acordo com Anvisa, esta é a primeira vacina no Brasil que usa a tecnologia de proteína recombinante, ou seja, que possibilita a produção industrial do material para induzir a formação de anticorpos no organismo humano.

Embora aprovada, a Covovax ainda precisa ser avaliada pelo Ministério da Saúde para possível inclusão no Programa Nacional de Imunizações (PNI). Renato Kfouri, da Sociedade Brasileira de Imunizações, vê a aprovação como positiva. “Nós estamos planejando o programa de 2024 só com as vacinas de RNA mensageiro, a Pfizer, por enquanto. Esperamos que, em breve, a Anvisa aprove a Moderna para que o país tenha concorrência entre duas ou mais vacinas seguras e eficazes contra a Covid-19”, afirma.

A vacina é recomendada para pessoas a partir dos 12 anos, em duas doses, com um intervalo de 21 dias, e uma dose de reforço após seis meses, para maiores de 18 anos. Em testes que se encontram na fase 3, o imunizante mostrou eficácia de 90,4% em adultos nos EUA e México, 89,7% no Reino Unido, e 79,5% em jovens de 12 a 17 anos. A Anvisa considera que os benefícios da vacina superam os riscos e planeja alterações na sua composição para combater a variante XBB 1.5 do SARS-CoV-2, seguindo recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS).