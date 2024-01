Belém retoma vacinação contra covid-19 nesta segunda e adota novas estratégias

A partir desta segunda-feira (8), novas doses da vacina bivalente contra a covid-19 serão distribuídas em Belém, nas salas de vacinação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e em pontos extras instalados em alguns shoppings da capital. A Prefeitura de Belém recebeu os imunizantes do governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (Sespa), que serão administrados de acordo com as novas recomendações do Ministério da Saúde.

Nova estratégia

Com a retomada, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) adotará uma nova estratégia de vacinação contra a covid-19 em 2024, recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde, que estabeleceram grupos prioritários que devem receber o imunizante - são prioridade aquelas pessoas com maior vulnerabilidade ou condição que aumenta o risco para as formas mais graves da doença. À medida que novas estratégias sobre a vacinação contra a covid-19 forem orientadas pelo Ministério da Saúde, um novo cronograma deve ser divulgado.

A nova medida adotada pela Prefeitura de Belém também busca evitar aglomerações nos pontos de vacinação, considerando-se a grande procura pelo imunizante nas últimas semanas. “A partir de agora, o município passa a implementar essas novas orientações. Ressalto ainda que Belém segue todas as normatizações sobre oferta e calendários de vacinação estabelecidos pelo Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde”, explica a coordenadora do Programa de Imunização da Sesma, Nazaré Athayde.

Grupos prioritários

A vacinação contra a covid-19 em crianças de seis meses a cinco anos está incluída no Calendário Nacional de Vacinação desde o dia 1º de janeiro de 2024. Para as crianças, a recomendação é aplicar a primeira dose da vacina aos seis meses de idade, a segunda aos sete e a terceira dose, aos nove meses.

No entanto, todas as crianças de seis meses a menores de cinco anos não vacinadas ou com doses em atraso poderão completar o esquema de três doses, seguindo o intervalo recomendado de quatro semanas entre a primeira e a segunda doses e oito semanas entre a segunda e a terceira. As crianças que já receberam três doses de vacinas contra a covid-19 não precisam de doses adicionais neste momento.

Ainda segundo a recomendação do Ministérios da Saúde, é preciso aplicar uma dose anual ou semestral para grupos prioritários com a partir de cinco anos de idade e com maior risco de desenvolver formas graves da doença.

Nos grupos prioritários, o intervalo entre as doses será de seis meses para indivíduos com 60 anos ou mais, pessoas imunocomprometidas, gestantes e puérperas. Para os demais públicos, o intervalo será anual: pessoas que vivem ou trabalham em instituições de longa permanência, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente ou comorbidades, pessoas privadas de liberdade com 18 anos ou mais, funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e população em situação de rua.

Influenza

No caso da Influenza, a campanha de vacinação já está disponível, desde a semana passada, para todas as pessoas acima de seis meses de idade em Belém. A vacina mais recente, produzida no Instituto Butantan, ofertada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), protege contra três vírus respiratórios: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B. Também contribui para reduzir complicações, internações e mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza na população-alvo para a vacinação na região Norte.

A população pode buscar a imunização contra influenza de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 9h às 17h, nas salas de imunização da rede municipal e nos shoppings da capital.

Onde se vacinar contra a gripe influenza

Unidades Básicas de Saúde (das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira)

UBS Fátima - Rua Domingos Marreiros, nº 1664

UBS Bengui II - Passagem Maciel, S/N Ao lado da Escola Marilda Nunes;

UBS Cabanagem - Rua São Paulo, S/N – Entre Rua São Pedro e Rua Olímpia;

UBS Mangueirão - Rua São João - 1;

UBS Satélite - Conj. Satélite, WE 8;

UBS Sideral - Rua Sideral – Esquina com Av. Brasil;

UBS Tapanã - Rua São Clemente;

UBS Pratinha - Rod. Arthur Bernardes – Base Naval;

UBS Castanheira - Pass. Sol Nascente - Castanheira;

UBS Curió - Pass. Eng. Alberto Engelhard – Estrada da Ceasa;

UBS Águas Lindas - Conj. Verdejantes I, 2ª Rua, S/N;

UBS Marambaia - Av. Augusto Montenegro;

UBS Portal da Amazônia - Rua Osvaldo de Caldas Brito - 30 B - Jurunas;

UBS Condor - Pass. Lauro Malcher, Nº 285;

UBS Terra Firme - Rua São Domingos esq da Passagem 2 de junho;

UBS Guamá - Rua Barão de Igarapé-Miri, Nº 479;

UBS Terra Firme - Pass. São João, Nº 170 – Terra Firme;

UBS Tenoné II - Rua 6ª Linha - S/N, ao lado da Fund. Paula Francinete;

UBS Paracuri I - Pass. Maura, 218, entre a 3ª e a 4ª Rua;

UBS Icoaraci - Rua Manoel Barata, Nº 840;

UBS Fidélis - Rua Pantanal - S/N - Outeiro;

UBS Cotijuba - Rua Manoel Barata, S/N – Ilha de Cotijuba;

UBS Outeiro - Rua Manoel Barata, S/N;

UBS Canal da Pirajá - Tv Barão do Triunfo - 1015, Esq. com a Rua Nova - Pedreira;

UBS Paraíso dos Pássaros - Rua dos Tucanos;

UBS Providência - Av. Norte;

UBS Sacramenta - Av. Senador Lemos – Esquina com Dr. Freitas;

UBS Telégrafo - Rua do Fio – Entre Pass. São João e Pass. São Pedro;

UBS Vila da Barca - Rua Cel Luiz Bentes – Próximo à Avenida Pedro A. Cabral;

UBS Baía do Sol - Av. Beira Mar, S/N – Mosqueiro

UBS Maracajá - Tv. Siqueira Mendes, S/N

Shoppings centers (das 10h às 17h, até o dia 15 de janeiro, exceto aos domingos)

Pátio Belém: Travessa Padre Eutíquio, 1.078, Batista Campos

Bosque Grão-Pará: Avenida Centenário, 1.052, Mangueirão

It Center: Avenida Senador Lemos, 3.153, Sacramenta

Quem deve receber a vacina contra covid-19 em 2024

Crianças de 6 meses até 4 anos 11 meses e 29 dias de idade – esquema 3 doses

Pessoas acima de 5 anos de idade que pertencem aos grupos de alto risco e aqueles mais expostos (grupos prioritários)

Dose de reforço a cada 6 meses

Pessoas de 60 anos ou mais de idade

Gestantes e puérperas

Pessoas imunocomprometidas a partir de 5 anos de idade

Dose de Reforço anual

Trabalhadores da saúde

Pessoas com comorbidades

Pessoas com deficiência permanente

Indígenas

Ribeirinhos

Quilombolas

Pessoas privadas de liberdade com 18 anos ou mais

Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas (12 a 17 anos)

Funcionários do sistema de privação de liberdade

Pessoas em situação de rua

Pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores